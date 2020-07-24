В Бурятии более 600 военных преодолеют водные преграды на боевых машинах

Преодоление водной преграды является одним из сложнейших упражнений



В Бурятии более 600 военных отработают преодоление водных преград на легкобронированных тягачах МТЛБ в ходе стартовавших тактико-специальных занятий.



На вододроме полигона «Сосновый Бор» экипажи МТЛБ преодолеют водную преграду протяжённостью до 100 м и глубиной около 5 м. Ранее с военными прошли занятия по легководолазной подготовке. Также, спасательные подразделения потренируются в эвакуации условно тонущего тягача.



Экипажи МТЛБ преодолеют преграды как одиночно, так и в составе мотострелкового батальона, выполнив захват и оборону плацдарма на другом берегу.



- Преодоление водной преграды является одним из сложнейших упражнений в курсе подготовки экипажей боевых машин, требующих тщательной подготовки и максимального внимания от каждого военнослужащего, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

