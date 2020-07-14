Скорее всего, пропавшие яки бродят на близлежащей к музею территории.
В Улан-Удэ продолжаются поиски «беглецов» из Этнографического музея народов Забайкалья. Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл во время плановой ночной прогулки животных – яки сломали калитку и ушли за территорию музея.
Двух животных сразу нашли, осталось найти ещё четверых.
Как полагают сотрудники музея, парнокопытные, судя по следам, бродят на близлежащей к учреждению территории.
- Поисковая операция продолжается. Думаем, что в принципе они все находятся вокруг нас – то есть в ближайшей лесистой местности. Единственный вопрос – местность пересечённая, труднодоступная, лес, туда на технике не подъедешь никак, - рассказал «Байкал-Daily» директор Этнографического музея Алексей Маладаев.
Искали животных накануне 13 человек. Сегодня специалисты запускали квадрокоптер, с помощью которого обследовали территорию в сторону станции Дивизионная. Сейчас устройство запустят вновь.
- В этом нам помогает «Горлесхоз». Спасибо им большое. Они вчера нам и людьми помогли, и транспортом, сегодня – техникой, - отметил Алексей Маладаев.
На сегодня городские службы оповещены о «побеге» и последующем поиске яков. «От жителей звонков не было, что видели животных, поэтому мы считаем, что они где-то здесь находятся», - добавил директор музея.
Горожан, увидевших где-то яков, просят сообщить об их местонахождении по телефону (3012) 33-25-10 или 500-400.
В Улан-Удэ яков-беглецов ищут с воздуха
Общество, Фото:
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