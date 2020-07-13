В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежали яки

Во время ночной прогулки яки сломали калитку и убежали



Из Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ ушли яки. Инцидент произошёл во время плановой ночной прогулки животных – они сломали калитку и ушли за территорию музея.



- Часть яков уже найдена. Руководство и сотрудники Этнографического музея сейчас ищут остальных, оповещены управление по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ и другие городские службы, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Руководство музея обращается к горожанам с просьбами и предупреждением.



- Просим вас, если вы случайно увидели или встретили яков, не пугать их криками или сигналами машин. Животные и без того напуганы, поэтому не стоит подходить к ним близко. Хотя жители горных районов Бурятии давно одомашнили яков, это особые животные, которые предпочитают уединение. Опасны могут быть в брачный период, который начинается с приходом осени. Знайте, что если як начинает хрюкать, он недоволен, – предупреждает горожан директор учреждения Алексей Маладаев.



Если вы обнаружили или увидели яков, просьба сообщить о местонахождении по телефонам: (3012) 33-25-10 или 500-400.

