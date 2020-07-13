Во время ночной прогулки яки сломали калитку и убежали
Из Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ ушли яки. Инцидент произошёл во время плановой ночной прогулки животных – они сломали калитку и ушли за территорию музея.
- Часть яков уже найдена. Руководство и сотрудники Этнографического музея сейчас ищут остальных, оповещены управление по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ и другие городские службы, - сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Руководство музея обращается к горожанам с просьбами и предупреждением.
- Просим вас, если вы случайно увидели или встретили яков, не пугать их криками или сигналами машин. Животные и без того напуганы, поэтому не стоит подходить к ним близко. Хотя жители горных районов Бурятии давно одомашнили яков, это особые животные, которые предпочитают уединение. Опасны могут быть в брачный период, который начинается с приходом осени. Знайте, что если як начинает хрюкать, он недоволен, – предупреждает горожан директор учреждения Алексей Маладаев.
Если вы обнаружили или увидели яков, просьба сообщить о местонахождении по телефонам: (3012) 33-25-10 или 500-400.
В Улан-Удэ из Этнографического музея сбежали яки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во время ночной прогулки яки сломали калитку и убежали
Жители республики голосовали за благоустройство общественных территорий, уличное освещение, строительство спортивных и детских площадок, решение транспортных проблем
За одну только неделю было выявлено более 200 нарушителей
Путешествие по Бурятии у туристов с первого чартерного авиарейса завершилось шикарным гала-ужином
Городские службы работали в усиленном режиме
Онлайн-голосование будет доступно до 24 июля
Однако разводить костры будет нельзя
Водители трамвая сдают многоступенчатые экзамены каждый год
На старый Селенгинский мост обратили внимание после того, как его облюбовали купальщики
В колониях Дальнего Востока проводится турнир
Серьёзных замечаний по пожарной безопасности не выявлено
Помещение кожно-венерологического диспансера предлагают освободить «для туристического назначения»
Задействовано 11 пунктов проведения экзамена
Аэропорт «Байкал» по суду обязали купить подъёмник для колясочников
На тренировке использовали холостые боеприпасы и дымовые шашки