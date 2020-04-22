За самый смешной ролик на бурятском языке дадут 20 тысяч

Можно снять рекламный ролик или вайны



Жителей Бурятии приглашают принять участие в первом республиканском конкурсе юмористических видеороликов на бурятском языке. В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей и возраста, владеющие бурятским языком.



Номинации и тематика конкурсных работ:



- «Энеэлдэе!» («Посмеемся!»). Ролики, вайны на любые темы;

- «Нютагайм һонинууд» («Новости»). Шуточный новостной сюжет;

- «Хүхюу хонхо» («Веселый звонок»). Школьные приключения, истории;

- «Зар тунхаг» («Реклама»). Рекламные ролики на бурятском языке.



Победитель конкурса получит приз в 20 тысяч рублей. Лауреатов и призёров конкурса определит жюри. Зрители выберут своего победителя – обладателя приза зрительских симпатий, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Голосование пройдёт на сайте ведомства в разделе «Голосование». Награждение победителей и показ лучших видеороликов состоится на праздничном концерте в День бурятского языка в октябре.



Конкурс проводится в рамках реализации программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».



Продолжительность роликов не более трёх минут, рекламных роликов и вайнов - не более минуты.



Заявки принимаются до 18 сентября 2020 г. на e-mail: kddrсnt@mail.ru с пометкой «Энеэлдэе».





