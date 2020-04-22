 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Апреля

21 Апреля

Популярное

За самый смешной ролик на бурятском языке дадут 20 тысяч

За самый смешной ролик на бурятском языке дадут 20 тысяч
Общество, 
Можно снять рекламный ролик или вайны

Жителей Бурятии приглашают принять участие в первом республиканском конкурсе юмористических видеороликов на бурятском языке. В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей и возраста, владеющие бурятским языком.

Номинации и тематика конкурсных работ:

- «Энеэлдэе!» («Посмеемся!»). Ролики, вайны на любые темы;
- «Нютагайм һонинууд» («Новости»). Шуточный новостной сюжет;
- «Хүхюу хонхо» («Веселый звонок»). Школьные приключения, истории;
- «Зар тунхаг» («Реклама»). Рекламные ролики на бурятском языке.

Победитель конкурса получит приз в 20 тысяч рублей. Лауреатов и призёров конкурса определит жюри. Зрители выберут своего победителя – обладателя приза зрительских симпатий, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Голосование пройдёт на сайте ведомства в разделе «Голосование». Награждение победителей и показ лучших видеороликов состоится на праздничном концерте в День бурятского языка в октябре.

Конкурс проводится в рамках реализации программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».

Продолжительность роликов не более трёх минут, рекламных роликов и вайнов - не более минуты.

Заявки принимаются до 18 сентября 2020 г. на e-mail: kddrсnt@mail.ru с пометкой «Энеэлдэе».


конкурс бурятский язык
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский оперный театр покажет онлайн-интервью из Японии
Бурятский оперный театр покажет онлайн-интервью из Японии
Общество, 22.04.2020
Первым гостем станет постановщик балета «Талисман» Александр Мишутин
В Иркутской области число заболевших коронавирусом выросло до 78
В Иркутской области число заболевших коронавирусом выросло до 78
Общество, 22.04.2020
В Забайкальском крае 64 случая новой коронавирусной инфекции
Бурятская филармония рассказала о песне «Соловьи»
Бурятская филармония рассказала о песне «Соловьи»
Общество, 22.04.2020
Филармония продолжает цикл о песнях Великой Отечественной войны
В Улан-Удэ человек-паук помогал волонтёрам
В Улан-Удэ человек-паук помогал волонтёрам
Общество, 22.04.2020
Также супергерой поздравил с днём рождения ребёнка из многодетной семьи
Наталья Шадрина отметила юбилей убойной тренировкой
Наталья Шадрина отметила юбилей убойной тренировкой
Общество, 22.04.2020
Члена сборной России по боксу Наталью Шадрину активно поздравляют с днём рождения
В Бурятии земли Забайкальского нацпарка вернули государству
В Бурятии земли Забайкальского нацпарка вернули государству
Общество, 22.04.2020
В 1989 году участки незаконно передали Институту общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появятся оленята
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появятся оленята
Общество, 22.04.2020
Они прибудут в музей из Баунтовского района
В Бурятии у памятника «Хори Хатан» установят 11 флагов хоринских родов
В Бурятии у памятника «Хори Хатан» установят 11 флагов хоринских родов
Общество, 22.04.2020
В Хоринском районе благоустроят памятник, посвященный представительницам хори-бурят
Улан-удэнец погасил долг украденными деньгами
Улан-удэнец погасил долг украденными деньгами
Общество, 22.04.2020
Злоумышленник воспользовался банковским сервисом на найденном телефоне
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего вахтовика
В Улан-Удэ разыскивают пропавшего вахтовика
Общество, 22.04.2020
Мужчина вернулся в Бурятию из другого региона в начале апреля
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 22.04.2020
Также сельчанина лишили водительских прав на 2,5 года
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс «Спасибо интернету»
Пенсионеров Бурятии зовут на конкурс «Спасибо интернету»
Общество, 22.04.2020
Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет
Семьи в Бурятии получают маткапитал на первенцев
Семьи в Бурятии получают маткапитал на первенцев
Общество, 22.04.2020
Во время действия ограничений, связанных с коронавирусом, отделение Пенсионного фонда по Бурятии оформляет и выплачивает материнский капитал на первенцев
В Забайкалье разрешили заходить в придорожные кафе для мытья рук
В Забайкалье разрешили заходить в придорожные кафе для мытья рук
Общество, 22.04.2020
В крае разрешена продажа еды на вынос и доставку

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^