Можно снять рекламный ролик или вайны
Жителей Бурятии приглашают принять участие в первом республиканском конкурсе юмористических видеороликов на бурятском языке. В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей и возраста, владеющие бурятским языком.
Номинации и тематика конкурсных работ:
- «Энеэлдэе!» («Посмеемся!»). Ролики, вайны на любые темы;
- «Нютагайм һонинууд» («Новости»). Шуточный новостной сюжет;
- «Хүхюу хонхо» («Веселый звонок»). Школьные приключения, истории;
- «Зар тунхаг» («Реклама»). Рекламные ролики на бурятском языке.
Победитель конкурса получит приз в 20 тысяч рублей. Лауреатов и призёров конкурса определит жюри. Зрители выберут своего победителя – обладателя приза зрительских симпатий, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Голосование пройдёт на сайте ведомства в разделе «Голосование». Награждение победителей и показ лучших видеороликов состоится на праздничном концерте в День бурятского языка в октябре.
Конкурс проводится в рамках реализации программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия».
Продолжительность роликов не более трёх минут, рекламных роликов и вайнов - не более минуты.
Заявки принимаются до 18 сентября 2020 г. на e-mail: kddrсnt@mail.ru с пометкой «Энеэлдэе».
За самый смешной ролик на бурятском языке дадут 20 тысяч
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