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В Улан-Удэ переиздали книгу старинных бурятских благопожеланий

В Улан-Удэ переиздали книгу старинных бурятских благопожеланий
Общество, 
Второе издание «Үреэл тогтохо болтогой!» появилось благодаря дочери автора Сергея Бабуева

В конце 2019 года вышла в свет книга Сергея Бабуева «Үреэл тогтохо болтогой!». Финансирование выделили по госпрограмме Бурятии «Сохранение и развитие бурятского языка».

- Переизданная книга – это бесценная кладезь старинных благопожеланий на бурятском языке. Экземпляр создан с целью сохранения традиций республики. Буряты испокон веков произносили добрые напутствующие слова во время свадьбы, когда рождались дети, во время сборов в армию, новоселья, в день рождения. Ни одно большое событие не проходило без пожеланий старейшин всего наилучшего в будущем, - отмечают в пресс-службе минкультуры республики.

Первое издание сборника благопожеланий увидело свет в 1990 году. Переиздана книга благодаря дочери автора Саяны Бадмаевой.

- Книгу хотела давно переиздать. Друзья и родные обращались ко мне с просьбами, но у меня не было средств, но мысли выпустить экземпляр были всегда. В прошлом году услышала, что министерство культуры Бурятии объявило конкурс на издание книги на бурятском языке. Я решила поучаствовать. И как же я радовалась, когда узнала, что получила грант на переиздание папиной книги, - рассказала Саяна Бадмаева.

Справка:

Бабуев Сергей Дамдинович родился в улусе Дархинтуй Закаменского района 24 сентября 1949 года. Выпускник Цакирской средней школы (1968 год). Окончил историко-филологический факультет БГПИ имени Банзарова (1974 год). Старший научный сотрудник ИМБТ БНЦ СО РАН, кандидат филологических наук, краевед, специалист по бурятской лексикографии и бурятским благопожеланиям. Заслуженный ветеран науки СО РАН (1999 год). Ветеран труда. Автор шести книг и 36-ти научных статей.

Весной этого года выйдет ещё одна книга о Сергее Бабуеве, автором которой выступит его сестра Валентина Бабуева, заслуженный работник культуры России.


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