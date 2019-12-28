В Бурятии военные тренируются с беспилотниками

Беспилотники оснащены хорошими видеокамерами



Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан – 10» выполняют полёты на полигонах во время занятий по боевой подготовке военных в Бурятии.



Беспилотники оснащены видеокамерами с углом обзора 360 градусов. Они летают на высотах от 200 до 500 метров во время маршей экипажей танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также на занятиях по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.



- В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с беспилотных летательных аппаратах проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приёмах. Это позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.





