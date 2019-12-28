 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Декабря

27 Декабря

Популярное

В Бурятии военные тренируются с беспилотниками

В Бурятии военные тренируются с беспилотниками
Общество, 
Беспилотники оснащены хорошими видеокамерами

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан – 10» выполняют полёты на полигонах во время занятий по боевой подготовке военных в Бурятии.

Беспилотники оснащены видеокамерами с углом обзора 360 градусов. Они летают на высотах от 200 до 500 метров во время маршей экипажей танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также на занятиях по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

- В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с беспилотных летательных аппаратах проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приёмах. Это позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.


военнослужащие беспилотные летательные аппараты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье определят сильнейших в зимнем автокроссе
В Забайкалье определят сильнейших в зимнем автокроссе
Общество, 28.12.2019
Состязаться могут и иногородние участники
В Бурятии пройдёт первенство по шахматам среди ветеранов
В Бурятии пройдёт первенство по шахматам среди ветеранов
Общество, 28.12.2019
Победителей наградят денежными призами
Спортсмены Бурятии проведут благотворительную акцию для детей
Спортсмены Бурятии проведут благотворительную акцию для детей
Общество, 28.12.2019
В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и автограф-сессия
Пауэрлифтеры Сибири съедутся в Иркутск на мастерский турнир
Пауэрлифтеры Сибири съедутся в Иркутск на мастерский турнир
Общество, 28.12.2019
Также состоится фестиваль силовых видов спорта
В Иркутской области на ёлке поощрили школьников, предотвративших пожар
В Иркутской области на ёлке поощрили школьников, предотвративших пожар
Общество, 28.12.2019
Губернаторская ёлка собрала 800 детей из всех муниципальных образований региона
Вечер органной музыки прошёл в Улан-Удэ
Вечер органной музыки прошёл в Улан-Удэ
Общество, 28.12.2019
Концерт состоялся в Римско-католическом приходе
В Бурятии военные тренируются с беспилотниками
В Бурятии военные тренируются с беспилотниками
Общество, 28.12.2019
Беспилотники оснащены хорошими видеокамерами
Забайкальский «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка раздали детям подарки
Забайкальский «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка раздали детям подарки
Общество, 28.12.2019
Полицейские побывали в гостях у детей из малообеспеченных семей
Главный тренер сборной Бурятии по борьбе выиграл бычка
Главный тренер сборной Бурятии по борьбе выиграл бычка
Общество, 28.12.2019
В Бурятии завершился турнир, посвящённый II Пандито Хамбо Ламе
Танцевальные пары из Бурятии взяли медали «Рождественского вальса»
Танцевальные пары из Бурятии взяли медали «Рождественского вальса»
Общество, 28.12.2019
22 декабря в Чите прошёл российский турнир по танцевальному спорту «Рождественский вальс»
В Бурятии ракетчики провели учения с «Искандер-М»
В Бурятии ракетчики провели учения с «Искандер-М»
Общество, 28.12.2019
Ракетчики отработали несколько десятков вводных
В Бурятии Центральный универмаг стал культурным наследием
В Бурятии Центральный универмаг стал культурным наследием
Общество, 28.12.2019
Центральный универмаг включен в список памятников истории и культуры
В Улан-Удэ после реконструкции открылась знаменитая школа ушу
В Улан-Удэ после реконструкции открылась знаменитая школа ушу
Общество, 28.12.2019
Теперь там появился второй этаж с большим спортивным залом
В Бурятии джип-клуб экстремалов будет помогать защищать лес
В Бурятии джип-клуб экстремалов будет помогать защищать лес
Общество, 28.12.2019
Члены клуба «Партизан 4х4» получили удостоверения инспекторов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^