В Бурятию идёт снежный циклон

В ближайшие дни Бурятию засыплет снегом



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по северной половине и 9 октября на большей части территории республики ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Местами ожидается сильный снег.



Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, местами установление снежного покрова.



На перевалах автодорог гололедица, накаты. Ожидается налипание мокрого снега на проводах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Спасатели призывают жителей и гостей республики быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

