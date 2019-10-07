В ближайшие дни Бурятию засыплет снегом
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 октября по северной половине и 9 октября на большей части территории республики ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Местами ожидается сильный снег.
Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, местами установление снежного покрова.
На перевалах автодорог гололедица, накаты. Ожидается налипание мокрого снега на проводах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Спасатели призывают жителей и гостей республики быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
В Бурятию идёт снежный циклон
Общество, Фото:
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