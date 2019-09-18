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Георгий Кушиташвили вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Георгий Кушиташвили вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Общество, 
Следующим соперником боксёра из Бурятии будет действующий олимпийский чемпион

Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили (81 кг) вышел в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге. В 1/8 он единогласным решением судей победил белоруса Михаила Даугалявца.

- Даугалявец оказывал сопротивление на протяжении стартовых полутра раундов, после чего белорус заметно «подсдал» физически, и Кушиташвили не составило труда довести бой до победы, - описывает федерация бокса России.



За выход в полуфинал Кушиташвили поспорит с одним из фаворитов – кубинцем Хулио ла Крусом. Кубинец – олимпийский чемпион 2016 года и трёхкратный чемпион мира.

Как сообщал «Байкал-Daily», для Георгия этот предолимпийский чемпионат мира дебютный в карьере. Первый бой он провёл с боксёром из Уэльса.

Прежде Кушиташвили дважды становился чемпионом России – в 2018 и 2018 годах, в 2016-м взял бронзу чемпионата страны.

В 2017 году должен был участвовать в чемпионате Европы в Харькове, считался одним из фаворитов. Но на границе Украины спортсмена не впустили в страну. Причина отказа в том, что Георгий бывал в Крыму. Депортация произошла, несмотря на устные гарантии президента Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли, которые он дал сборной России.

Кушиташвили 23 года, он родился в Бичуре.
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