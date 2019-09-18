Георгий Кушиташвили вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

- Даугалявец оказывал сопротивление на протяжении стартовых полутра раундов, после чего белорус заметно «подсдал» физически, и Кушиташвили не составило труда довести бой до победы, - описывает федерация бокса России.

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