Георгий Кушиташвили вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили (81 кг) вышел в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге. В 1/8 он единогласным решением судей победил белоруса Михаила Даугалявца.
- Даугалявец оказывал сопротивление на протяжении стартовых полутра раундов, после чего белорус заметно «подсдал» физически, и Кушиташвили не составило труда довести бой до победы, - описывает федерация бокса России.
За выход в полуфинал Кушиташвили поспорит с одним из фаворитов – кубинцем Хулио ла Крусом. Кубинец – олимпийский чемпион 2016 года и трёхкратный чемпион мира.
Как сообщал «Байкал-Daily», для Георгия этот предолимпийский чемпионат мира дебютный в карьере. Первый бой он провёл с боксёром из Уэльса.
Прежде Кушиташвили дважды становился чемпионом России – в 2018 и 2018 годах, в 2016-м взял бронзу чемпионата страны.
В 2017 году должен был участвовать в чемпионате Европы в Харькове, считался одним из фаворитов. Но на границе Украины спортсмена не впустили в страну. Причина отказа в том, что Георгий бывал в Крыму. Депортация произошла, несмотря на устные гарантии президента Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли, которые он дал сборной России.
Кушиташвили 23 года, он родился в Бичуре.