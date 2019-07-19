Мужчина, который никогда не нарушал закон, женился на осуждённой
В улан-удэнской женской колонии состоялось очень редкое событие – регистрация брака. Если свадьбы в мужских колониях достаточно обычное дело, то на женской зоне их почти не бывает.
- К сожалению, разводы в женской колонии здесь случаются гораздо чаще, - констатируют в УФСИН по Бурятии.
В этот раз замуж вышла осуждённая Виктория.
- Любовь преодолела все преграды и препятствия. Свадьба состоялась. Сергей и Виктория счастливы, несмотря на то, что из всех свадебных атрибутов в руках у невесты только свадебный букет… - рассказывают в УФСИН.
Виктора занимается в вокальном коллективе колонию. Она приготовила для новоиспечённого мужа песню, которую уже на днях запишут и смонтируют для него на студии. Эту запись Виктория отправит супругу по почте.
Своего мужа женщина называет «самым замечательным мужчиной на свете». А еще, смеясь, добавляет: «И самому законопослушному… Да! Он никогда не нарушал закон».
В Улан-Удэ сыграли свадьбу в женской колонии
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