Вопрос должен решиться уже на следующей неделе
Опубликованы проекты решений Улан-Удэнского городского совета депутатов о повышении тарифов за проезд. В документах сказано, что проезд в трамваях составит 20 рублей, а в автобусах – 25 рублей с 1 января 2022 года.
Проезд в автобусах, работающих в экспрессном и полуэкспрессном режимах движения, такие как «Улан-Удэ – посёлок Сосновый Бор», подорожает до 29 рублей.
Окончательное решение по повышению цены за проезд примут на сессии городского совета депутатов 7 декабря. Пока в новейшей истории города не бывало прецедентов, чтобы депутаты отклоняли повышение тарифов. Так что практически уверенно уже можно говорить о повышении цен с нового 2022 года.
Отметим, лишь раз, в 2013 году, едва не произошла сенсация. Тогда рассматривался вопрос о повышении тарифов с 15 рублей до 17-ти. Внезапно несколько депутатов проголосовали против, а несколько воздержались. Так что голосов для принятия решения не хватило. Спустя короткое время в работе сессии горсовета был объявлен неожиданный перерыв; всех присутствующих, кроме депутатов, попросили на время покинуть зал, особенно проследив, чтобы были убраны диктофоны журналистов. После небольшого совещания депутатов за закрытыми дверями сессия продолжилась. Вопрос о тарифах вновь был поставлен на голосование и, конечно же, был уже одобрен.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году о грядущем повышении тарифов начали говорить в начале осени. Директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников и профсоюз перевозчиков заявляли, что поднимать тариф необходимо из-за повышения цен на автозапчасти, топливо, роста инфляции и пр.
На недавнем заседании комитета начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев попросил пассажиров с пониманием отнестись к грядущему повышению цен за проезд.
Предыдущее повышение тарифов за проезд было в прошлом, 2020-м году. Тогда проезд подорожал сразу на четыре рубля.
Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января
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