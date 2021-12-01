 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 декабря

30 ноября

Популярное

Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января

Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос должен решиться уже на следующей неделе

Опубликованы проекты решений Улан-Удэнского городского совета депутатов о повышении тарифов за проезд. В документах сказано, что проезд в трамваях составит 20 рублей, а в автобусах – 25 рублей с 1 января 2022 года.

Проезд в автобусах, работающих в экспрессном и полуэкспрессном режимах движения, такие как «Улан-Удэ – посёлок Сосновый Бор», подорожает до 29 рублей.

Окончательное решение по повышению цены за проезд примут на сессии городского совета депутатов 7 декабря. Пока в новейшей истории города не бывало прецедентов, чтобы депутаты отклоняли повышение тарифов. Так что практически уверенно уже можно говорить о повышении цен с нового 2022 года.

Отметим, лишь раз, в 2013 году, едва не произошла сенсация. Тогда рассматривался вопрос о повышении тарифов с 15 рублей до 17-ти. Внезапно несколько депутатов проголосовали против, а несколько воздержались. Так что голосов для принятия решения не хватило. Спустя короткое время в работе сессии горсовета был объявлен неожиданный перерыв; всех присутствующих, кроме депутатов, попросили на время покинуть зал, особенно проследив, чтобы были убраны диктофоны журналистов. После небольшого совещания депутатов за закрытыми дверями сессия продолжилась. Вопрос о тарифах вновь был поставлен на голосование и, конечно же, был уже одобрен.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году о грядущем повышении тарифов начали говорить в начале осени. Директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников и профсоюз перевозчиков заявляли, что поднимать тариф необходимо из-за повышения цен на автозапчасти, топливо, роста инфляции и пр.

На недавнем заседании комитета начальник отдела пассажирских перевозок комитета по транспорту Сергей Будагаев попросил пассажиров с пониманием отнестись к грядущему повышению цен за проезд.

Предыдущее повышение тарифов за проезд было в прошлом, 2020-м году. Тогда проезд подорожал сразу на четыре рубля.


общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января
Проезд в автобусах и трамваях Улан-Удэ подорожает с 1 января
Экономика, 01.12.2021
Вопрос должен решиться уже на следующей неделе  
Предприятия Бурятии не могут выплатить зарплату из-за отсутствия собственных средств
Предприятия Бурятии не могут выплатить зарплату из-за отсутствия собственных средств
Экономика, 01.12.2021
Задолженность по заработной плате уменьшилась на 70 процентов
Бурятия не замечена в исследовании о деятельности на «дальневосточных гектарах»
Бурятия не замечена в исследовании о деятельности на «дальневосточных гектарах»
Экономика, 01.12.2021
Более 20 тысяч человек из ДФО заявили о своей работе на бесплатных гектарах
В среднем каждый житель Бурятии должен банкам 317 тысяч
В среднем каждый житель Бурятии должен банкам 317 тысяч
Экономика, 30.11.2021
Уровень среднего долга жителей республики перед банками вырос
В Улан-Удэ вновь оправдались из-за грядущего роста цен на проезд
В Улан-Удэ вновь оправдались из-за грядущего роста цен на проезд
Экономика, 29.11.2021
Перевозчики заявили, что не желают повышения стоимости, но другого выхода не видят
Улан-Удэ получит 300 миллионов на закупку автобусов
Улан-Удэ получит 300 миллионов на закупку автобусов
Экономика, 29.11.2021
Власти города решат, какие автобусы закупать – большой или средней вместимости
Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Цены на бытовую технику в России увеличатся на 15%
Экономика, 29.11.2021
Электроника, по прогнозам, подорожает на 9%
Жители Бурятии зарабатывают меньше всех в ДФО
Жители Бурятии зарабатывают меньше всех в ДФО
Экономика, 26.11.2021
Жители Бурятии не верят официальной статистике о зарплате
Улан-Удэ лидирует в стране по скорости роста цен на бензин
Улан-Удэ лидирует в стране по скорости роста цен на бензин
Экономика, 25.11.2021
Рост цен на бензин в столице Бурятии официально зафиксировал Росстат
«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье хотят отнести к одному макрорегиону
«Депрессивные» Бурятию и Забайкалье хотят отнести к одному макрорегиону
Экономика, 25.11.2021
Весь Дальневосточный федеральный округ предложили поделить на четыре макрорегиона
В Улан-Удэ подорожание проезда становится всё ближе
В Улан-Удэ подорожание проезда становится всё ближе
Экономика, 24.11.2021
Вопрос повышения тарифов на проезд рассмотрят всё-таки в этом году
В Бурятии зарабатывают в среднем от 21 до 46 тысяч рублей
В Бурятии зарабатывают в среднем от 21 до 46 тысяч рублей
Экономика, 24.11.2021
Жители республики продолжают уезжать за высоким заработком на север
В Иркутске грядут перемены на рынке загородного жилья
В Иркутске грядут перемены на рынке загородного жилья
Экономика, 24.11.2021
Новые правила строительства будут применяться только к новым посёлкам
Бурятия получит на доплаты пенсионерам около 160 млн
Бурятия получит на доплаты пенсионерам около 160 млн
Экономика, 23.11.2021
Социальные доплаты получают малообеспеченные неработающие пенсионеры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^