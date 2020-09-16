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Горсовет Улан-Удэ повысил цену за проезд

Горсовет Улан-Удэ повысил цену за проезд
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня в Улан-Удэ одобрили повышение тарифов на проезд в маршрутках и трамваях

Сегодня на сессии Улан-Удэнского совета депутатов принято решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Проезд в маршрутках вырастет с 20 до 24 рублей, в трамваях – с 15 до 18 рублей.

Проезд в автобусах, работающих в экспрессном и полуэкспрессном режимах движения, такие как «Улан-Удэ – п. Сосновый Бор», повысится с 22 до 28 рублей.

В предыдущий раз цены на проезд поднимали в 2016 году. Докладчик по вопросу – и.о. председателя комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Игорь Елбаскин пояснил, что за четыре года в два раза выросли цены на топливо, запчасти, электроэнергию и пр.

Во время обсуждения тарифов депутаты разделились во мнениях. Вадим Бредний и Елена Вахрушкинова сказали, что «вопрос ещё сырой», его необходимо обсудить в 2021 году. С ними не согласилась Долгор Норбоева, она предложила обсудить вопрос не в следующем году, а в октябре.

Сергей Бурдиков, Денис Гармаев и некоторые другие депутаты поддержали идею с повышением тарифов. Они обосновали это тем, что увеличение стоимости проезда необходимо для сохранения рабочих мест среди водителей, а также для «возможности горожанам иметь возможность спокойно перемещаться по городу».

Председатель профсоюза автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Бурятии Игорь Сластин высказал позицию перевозчиков. Он сообщил, что на сегодня уже часть автобусов ушли, а профессиональных водителей становится всё меньше. «Мы дошли до ручки», - заявил Сластин. По его словам, если тарифы не повышать, то ситуация усугубится.

- Если на сегодняшний день тариф не пересмотрится, то у нас не гарантии, что перевозчики смогут вывезти всё население из отдалённых посёлков, в течении месяца, я думаю, у нас исчезнет около 50% перевозчиков. Останутся, как советские времена, очереди на остановках, переполненные автобусы. Ну, и от этого пойдёт и качество, и безопасность, и прочие другие нехорошие вещи, - аргументировал Игорь Сластин.

Вопрос решался голосованием. Большинством голосов решение было принято.

Решение о повышении тарифа вступит в силу со дня его официального опубликования, это случится 25 сентября.
тарифы общественный транспорт
 
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