Вопрос повышения тарифов на проезд рассмотрят всё-таки в этом году
В Улан-Удэ определились с тем, когда будут рассматривать очередное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Состоится это уже в следующем месяце. Источник «Байкал-Daily» сообщил, что вопрос хотят внести на сессию Улан-Удэнского горсовета депутатов, намеченную на 22 декабря.
Так что не исключено, что по новым ценам улан-удэнцы начнут ездить как раз с начала 2022 года.
Напомним, стоимость проезда в автобусах планируют поднять до 25 рублей вместо нынешних 24, а трамваях сразу на два рубля – до 20 вместо 18.
В прошлый раз стоимость проезда поднимали год назад, в 2020-м. Тогда повышение было сразу на четыре рубля, чем вызвало немало споров среди горожан. До этого повышение тарифов происходило в 2016 году: на три и на один рубль в маршрутных автобусах и трамваях соответственно.
В начале ноября директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников заявлял, что подорожание проезда необходимо в связи с ростом цен на бензин, автозапчасти, продукты питания и т.д. По его словам, без увеличения тарифа за проезд обойтись «просто невозможно».
- Перевозчикам необходимо просто компенсировать свои затраты, для того, чтобы работать дальше в этой сфере. Если бы у нас была государственная поддержка, субсидирование, не было бы речи о повышении тарифа. А когда её нет, повышение – единственная и вынужденная мера на фоне взлетевших цен, - вторит ему председатель профсоюза водителей автотранспорта и дорожного хозяйства Игорь Сластин.
В Улан-Удэ подорожание проезда становится всё ближе
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