Трое московских предпринимателей перенесли бизнес в Бурятию



Сразу трое столичных предпринимателей перевели свой бизнес из Москвы в Бурятию. Теперь они стали налоговыми резидентами Джидинского района, сообщает «Джида-инфо 24/7».



Один из бизнесменов Александр Валентюкевич рассказал, что видит в республике как дальневосточном регионе большие возможности для развития. По словам главы муниципального образования Валерия Шагжитарова, власти рады привлечению молодых, инициативных и социально ответственных предпринимателей из других субъектов.



- Помимо увеличения налоговой базы, они внесут и свежую «струю» в развитие бизнеса в районе. Будем оказывать им всестороннюю поддержку для успешной деятельности, – заверил руководитель района.



