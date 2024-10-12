Жителей Бурятии предупреждают о фейковых письмах от Роспотребнадзора

Мошенники действуют от имени Роспотребнадзора. Они рассылают письма с ложной информацией. Фейковые письма приходят руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям.- Зафиксированы случаи распространения информационных писем от Роспотребнадзора, в частности, от представителей правоохранительных органов, с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организаций, якобы, в «рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре» с целью «повышения уровня информированности сотрудников по вопросам обеспечения защиты конфиденциальных данных и соблюдения требований информационной безопасности в условиях работы Роспотребнадзора», - сообщили в ведомстве.Здесь отмечают, что эта информация не является официальным письмом Роспотребнадзора, а представляет собой фальсифицированный документ.- Убедительно просим вас игнорировать подобные сообщения! – обратились в Роспотребнадзоре.