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Жителей Бурятии предупреждают о фейковых письмах от Роспотребнадзора

Жителей Бурятии предупреждают о фейковых письмах от Роспотребнадзора
Бизнес,  Фото:Роспотребнадзор РФ
Людей просят игнорировать подобные сообщения

Мошенники действуют от имени Роспотребнадзора. Они рассылают письма с ложной информацией. Фейковые письма приходят руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям.

- Зафиксированы случаи распространения информационных писем от Роспотребнадзора, в частности, от представителей правоохранительных органов, с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организаций, якобы, в «рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре» с целью «повышения уровня информированности сотрудников по вопросам обеспечения защиты конфиденциальных данных и соблюдения требований информационной безопасности в условиях работы Роспотребнадзора», - сообщили в ведомстве.

Здесь отмечают, что эта информация не является официальным письмом Роспотребнадзора, а представляет собой фальсифицированный документ.

- Убедительно просим вас игнорировать подобные сообщения! – обратились в Роспотребнадзоре.


Роспотребнадзор мошенничество

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