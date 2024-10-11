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В Бурятии подрядчика оштрафовали за несоблюдение сроков строительства

В Бурятии подрядчика оштрафовали за несоблюдение сроков строительства
Бизнес,  Фото:прокуратура Бурятии
Назначен штраф в 30 тысяч рублей

По инициативе прокуратуры Кабанского района руководитель строительной организации привлечён к ответственности за несоблюдение сроков исполнения контракта.

- Районной администрацией были заключены муниципальные контракты с двумя строительными организациями на строительство центра культурного развития в городе Бабушкин, а также наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения данного объекта. Вместе с тем в установленные договорами сроки подрядчик, который осуществляет строительство, работы не завершил, что повлекло нарушение графика выполнения обязательств, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Генерального директора общества привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также организации, которая занимается монтажом наружных сетей отопления, водоснабжения и благоустройством территории, прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушений закона.
строительство прокуратура

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