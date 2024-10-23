В Иркутске утверждена новая мера поддержки для предпринимателей

Для бизнесменов Иркутска, осуществляющих свою деятельность в нестационарных торговых объектах (НТО), комитетом по экономике и стратегическому планированию разработаны специальные условия. Они смогут вернуть за каждого сотрудника 10 % от размера арендной платы по действующим договорам на размещение НТО за 2024 год.
Как сообщили в администрации города, для этого необходимо будет подать соответствующее заявление. Приём заявок начнётся в январе 2025-го.
Важно, что нестационарные торговые объекты должны быть расположены в соответствии со схемой НТО, утверждённой постановлением администрации Иркутска от 30 декабря 2011 года № 031-06-3192/11.
Перерасчёт предоставляется за каждого официально трудоустроенного наёмного работника, но:
- не более двух сотрудников для киосков, остановочно-торговых комплексов, павильонов площадью менее 50 кв. м включительно) – до 20 % от общего размера арендной платы;
- не более четырёх специалистов для павильонов площадью более 50 кв. м – до 40 % от общего размера арендной платы.
Основные требования к заявителям:
- официальная заработная плата выше минимального размера оплаты труда с учётом районных коэффициентов и процентных надбавок;
- официальное трудоустройство наёмных работников;
- отсутствие задолженности по плате за пользование местом по договору размещения НТО;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством РФ;
- проработавшие в указанном месте по заключенному договору на размещение НТО весь отчётный год.
– Эта инициатива обсуждалась на Совете по предпринимательству при мэре Иркутска. Нам важно поддержать арендаторов нестационарных торговых объектов, которые соблюдают трудовое законодательство и создают условия для официальной занятости населения. Считаем, что данная мера будет востребована среди предпринимателей, учитывая, что с 2025 года увеличится стоимость квадратного метра под размещение НТО, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Татьяна Макарычева.