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В Иркутске утверждена новая мера поддержки для предпринимателей

В Иркутске утверждена новая мера поддержки для предпринимателей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Она коснётся владельцев нестационарных торговых объектов

Для бизнесменов Иркутска, осуществляющих свою деятельность в нестационарных торговых объектах (НТО), комитетом по экономике и стратегическому планированию разработаны специальные условия. Они смогут вернуть за каждого сотрудника 10 % от размера арендной платы по действующим договорам на размещение НТО за 2024 год.

Как сообщили в администрации города, для этого необходимо будет подать соответствующее заявление. Приём заявок начнётся в январе 2025-го.

Важно, что нестационарные торговые объекты должны быть расположены в соответствии со схемой НТО, утверждённой постановлением администрации Иркутска от 30 декабря 2011 года № 031-06-3192/11.

Перерасчёт предоставляется за каждого официально трудоустроенного наёмного работника, но:
- не более двух сотрудников для киосков, остановочно-торговых комплексов, павильонов площадью менее 50 кв. м включительно) – до 20 % от общего размера арендной платы;
- не более четырёх специалистов для павильонов площадью более 50 кв. м – до 40 % от общего размера арендной платы.

Основные требования к заявителям:
- официальная заработная плата выше минимального размера оплаты труда с учётом районных коэффициентов и процентных надбавок;
- официальное трудоустройство наёмных работников;
- отсутствие задолженности по плате за пользование местом по договору размещения НТО;
- отсутствие задолженности по налогам и сборам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством РФ;
- проработавшие в указанном месте по заключенному договору на размещение НТО весь отчётный год.

– Эта инициатива обсуждалась на Совете по предпринимательству при мэре Иркутска. Нам важно поддержать арендаторов нестационарных торговых объектов, которые соблюдают трудовое законодательство и создают условия для официальной занятости населения. Считаем, что данная мера будет востребована среди предпринимателей, учитывая, что с 2025 года увеличится стоимость квадратного метра под размещение НТО, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Татьяна Макарычева.
Иркутск

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