В Иркутске утверждена новая мера поддержки для предпринимателей

Для бизнесменов Иркутска, осуществляющих свою деятельность в нестационарных торговых объектах (НТО), комитетом по экономике и стратегическому планированию разработаны специальные условия. Они смогут вернуть за каждого сотрудника 10 % от размера арендной платы по действующим договорам на размещение НТО за 2024 год.Как сообщили в администрации города, для этого необходимо будет подать соответствующее заявление. Приём заявок начнётся в январе 2025-го.Важно, что нестационарные торговые объекты должны быть расположены в соответствии со схемой НТО, утверждённой постановлением администрации Иркутска от 30 декабря 2011 года № 031-06-3192/11.Перерасчёт предоставляется за каждого официально трудоустроенного наёмного работника, но:- не более двух сотрудников для киосков, остановочно-торговых комплексов, павильонов площадью менее 50 кв. м включительно) – до 20 % от общего размера арендной платы;- не более четырёх специалистов для павильонов площадью более 50 кв. м – до 40 % от общего размера арендной платы.Основные требования к заявителям:- официальная заработная плата выше минимального размера оплаты труда с учётом районных коэффициентов и процентных надбавок;- официальное трудоустройство наёмных работников;- отсутствие задолженности по плате за пользование местом по договору размещения НТО;- отсутствие задолженности по налогам и сборам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством РФ;- проработавшие в указанном месте по заключенному договору на размещение НТО весь отчётный год.– Эта инициатива обсуждалась на Совете по предпринимательству при мэре Иркутска. Нам важно поддержать арендаторов нестационарных торговых объектов, которые соблюдают трудовое законодательство и создают условия для официальной занятости населения. Считаем, что данная мера будет востребована среди предпринимателей, учитывая, что с 2025 года увеличится стоимость квадратного метра под размещение НТО, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Татьяна Макарычева.