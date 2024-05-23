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В Улан-Удэ на круговой развязке столкнулись трамвай и маршрутка

В Улан-Удэ на круговой развязке столкнулись трамвай и маршрутка
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
Движение вагонов там парализовало

ДТП произошло днём 23 мая на так называемой круговой развязке в 20А квартале. Там столкнулись трамвай и микроавтобус, следовавший по маршруту № 2. У него серьёзные механические повреждения. 

В итоге оказались заняты все три полосы кольцевого движения, рассказали в комитете по транспорту городской администрации. С 16:01 движение вагонов № 4 и 5 с развязки в сторону Мелькомбината закрыли. На месте работают сотрудники отдела безопасности движения МУП «Управление трамвая». По предварительным, данным незначительные травмы получили двое пассажиров микрика. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая легковой автомобиль и трамвай столкнулись в центре Улан-Удэ, на улице Ербанова.


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