23 мая

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Два лесных пожара тушат в Бурятии

Два лесных пожара тушат в Бурятии
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Оба действуют в Баргузинском районе

За минувшие сутки, 22 мая, в Бурятии потушили четыре лесных пожара - в Баргузинском, Еравнинском, Баунтовском и Мухоршибирском районах. Общая площадь пройденная огнём, составила 196,64 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 23 мая продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров, оба действуют в Баргузинском районе.

На тушении работают 32 пожарных-десантника и 23 сотрудника лесной охраны. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники.


Один пожар на площади 21 га локализован.

- Все пожары возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении возгораний жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 20-44-44.
лесные пожары

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