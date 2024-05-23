Два лесных пожара тушат в Бурятии





За минувшие сутки, 22 мая, в Бурятии потушили четыре лесных пожара - в Баргузинском, Еравнинском, Баунтовском и Мухоршибирском районах. Общая площадь пройденная огнём, составила 196,64 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На утро 23 мая продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров, оба действуют в Баргузинском районе.На тушении работают 32 пожарных-десантника и 23 сотрудника лесной охраны. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники.Один пожар на площади 21 га локализован.- Все пожары возникли из-за неосторожного обращения людей с огнём, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении возгораний жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 20-44-44.