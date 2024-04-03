Произошло это на федеральной трассе
В Усольском районе Иркутской области автоинспекторы установили водителя грузовика, который создал опасную ситуацию на дороге, выехав на встречную полосу перед близко движущимся встречным транспортом. Ранее видеозапись с авторегистратора разошлось по региональным СМИ.
Инцидент произошёл на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь», вблизи села Биликтуй. На кадрах был запечатлён момент, как водитель легковушки чудом успел увернуться от несущегося навстречу грузовика.
- Со слов нарушителя, всё произошло по его невнимательности, когда он на считанные секунды отвлёкся от дороги, чтобы вытащить из-под педали закатившуюся бутылку с водой. Мгновенная реакция обоих водителей помогла избежать возникновения дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
34-летний водитель грузовика привлечён к административной ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Ему назначен штраф в размере 1500 рублей. Мужчина признал свою вину и принёс извинения второй стороне дорожного инцидента.
В Иркутской области водитель грузовика отвлёкся на бутылку с водой и чуть не устроил ДТП
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