В селе Бурятии облагородят местное кладбище

Общество, Фото: администрация Мухоршибирского района

В Мухоршибирском районе будет благоустроено одно из мест захоронения в Никольске



В селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии будет облагорожено местное кладбище. В прошлом году в рамках онлайн-голосования по благоустройству общественных территорий никольчане выбрали одно из мест захоронения усопших.



- Поскольку основным населением являются люди русской и татарской национальности, места захоронения усопших разные. И объектом облагораживания определено кладбище «татарское», - сообщили в администрации Мухоршибирского района.



В настоящее время уже готово ограждение. В ближайшее время оно будет доставлено в село. Затем начнутся строительные работы.



Сейчас жители села наводят порядок на кладбище и убирают скопившейся мусор на могилах.

