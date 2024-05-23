Трамваям в Улан-Удэ мешают горе-парковщики

Общество, Фото: скриншот с видео

Они бросают возле рельсов автомобили, которые приходится отодвигать пассажирам



На официальной странице МУП «Управление трамвая» во «ВКонтакте» недавно выложили видео, сделанное около проходной ЛВРЗ. Там в опасной близости от путей кто-то припарковал автомобиль. Машина мешала проезду трамвая, и мужчинам-пассажирам пришлось отодвигать её вместе с водителем.







Этот момент попал на камеру. Всё произошло ещё две недели назад, перед майскими праздниками, но прокомментировали инцидент только сейчас.



- Вот на что приходится идти, лишь бы не выйти из графика. К сожалению, такая проблема на этом участке – не редкость. А ещё проблематично бывает на улице Ботаническая близ остановки «Рошстрой», – отметили в МУП.



Улан-удэнцев просят быть предельно внимательными, когда они оставляют свои авто возле рельсов даже на пять минут.



- Вы задерживаете нашу работу и заставляете пассажиров ждать опаздывающий трамвай, – обратился к горожанам руководитель предприятия Юрий Санжанов. – Расстояние между трамвайными путями и автомобилем не должно быть меньше метра.



