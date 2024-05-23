23 мая

22 мая

Популярное

Трамваям в Улан-Удэ мешают горе-парковщики

Трамваям в Улан-Удэ мешают горе-парковщики
Общество,  Фото:скриншот с видео
Они бросают возле рельсов автомобили, которые приходится отодвигать пассажирам

На официальной странице МУП «Управление трамвая» во «ВКонтакте» недавно выложили видео, сделанное около проходной ЛВРЗ. Там в опасной близости от путей кто-то припарковал автомобиль. Машина мешала проезду трамвая, и мужчинам-пассажирам пришлось отодвигать её вместе с водителем.



Этот момент попал на камеру. Всё произошло ещё две недели назад, перед майскими праздниками, но прокомментировали инцидент только сейчас.

- Вот на что приходится идти, лишь бы не выйти из графика. К сожалению, такая проблема на этом участке – не редкость. А ещё проблематично бывает на улице Ботаническая близ остановки «Рошстрой», – отметили в МУП.

Улан-удэнцев просят быть предельно внимательными, когда они оставляют свои авто возле рельсов даже на пять минут.

- Вы задерживаете нашу работу и заставляете пассажиров ждать опаздывающий трамвай, – обратился к горожанам руководитель предприятия Юрий Санжанов. – Расстояние между трамвайными путями и автомобилем не должно быть меньше метра.

трамвай автомобили

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии появилась новая мера поддержки участников СВО
В Бурятии появилась новая мера поддержки участников СВО
Общество, 23.05.2024
Бойцам и их близким дадут приоритет на субсидии в сфере туризма

Команда МЧС из Бурятии стали третьей на чемпионате ДФО по лёгкой атлетике
Команда МЧС из Бурятии стали третьей на чемпионате ДФО по лёгкой атлетике
Общество, 23.05.2024
Представитель Бурятии вошёл в состав сборной Дальневосточного федерального округа
Тункинский нацпарк готовится к летнему наплыву туристов
Тункинский нацпарк готовится к летнему наплыву туристов
Общество, 23.05.2024
На майских праздниках там побывали более 9000 отдыхающих
Трамваям в Улан-Удэ мешают горе-парковщики
Трамваям в Улан-Удэ мешают горе-парковщики
Общество, 23.05.2024
Они бросают возле рельсов автомобили, которые приходится отодвигать пассажирам
В Улан-Удэ объяснили усилившееся зловоние
В Улан-Удэ объяснили усилившееся зловоние
Общество, 23.05.2024

Власти растолковали, почему над городом навис «аромат» от очистных 
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 23.05.2024
В восьми районах республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Селенга в Улан-Удэ опустилась до 36 сантиметров
Селенга в Улан-Удэ опустилась до 36 сантиметров
Общество, 23.05.2024
В городе продолжает снижаться и Уда
Более половины улан-удэнцев поддержали возвращение оценок за поведение в школе
Более половины улан-удэнцев поддержали возвращение оценок за поведение в школе
Общество, 23.05.2024
Однако некоторые горожане заявили, что им «абсолютно фиолетово»
Анатолию Кушнарёву присвоят звание почётного гражданина Улан-Удэ
Анатолию Кушнарёву присвоят звание почётного гражданина Улан-Удэ
Общество, 23.05.2024
Это звание – высшая форма муниципального признания за особые заслуги перед городом и его жителями
В Улан-Удэ осуждённые сошьют одежду для детского сада
В Улан-Удэ осуждённые сошьют одежду для детского сада
Общество, 23.05.2024
В колонии могут шить одежду для поваров и воспитателей
В столице Бурятии начались летние посадки
Общество, 23.05.2024
Улан-Удэ украшают ирисами, лилейниками и петуниями  
В улан-удэнской колонии-поселении прошёл день открытых дверей
В улан-удэнской колонии-поселении прошёл день открытых дверей
Общество, 23.05.2024
Родственникам устроили экскурсию по территории колонии
Военный фельдшер из Иркутска стал героем передачи на федеральном канале
Военный фельдшер из Иркутска стал героем передачи на федеральном канале
Общество, 23.05.2024
Лишившийся ног на СВО Сергей Надмидон планирует покорить Эльбрус
В Бурятии прокуратура восстановила права кочегара
В Бурятии прокуратура восстановила права кочегара
Общество, 23.05.2024
Директор предприятия получил представление прокуратуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^