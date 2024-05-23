Улан-удэнцев засмущал бык с гениталиями в центре города

Их разглядели горожане, отдыхающие в мини-парке



Интернет-пользователей смутил топиарий в виде быка в центре Улан-Удэ. Эта фигура из искусственной травы, как и ещё несколько, находится в летней зоне отдыха. В паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили фото с детьми, укрывшимися в тени скульптуры от солнца. «Обратите внимание на детали фигуры», – говорится в комментарии к снимку.



В фокусе объектива оказались гениталии бычка. Впрочем, большинство участников сообщества ничего предосудительного здесь не увидели. «Что естественно, то не безобразно», – рассудили посетители паблика.



Кстати, в столице республики есть ещё одно сооружение с такими «деталями». Речь о скульптурной композиции «Три стихии» на пересечении улиц Терешковой, Сахьяновой и Боевая. Тройка вздыбленных лошадей символизируют три стихии природы – огонь, воду и воздух. А ещё – силу, мощь и напор, с какими развивается Бурятия. Гениталии у лошадей горожан уже давно не смущают. Более того – в Улан-Удэ несколько лет существовала «традиция» красить их перед Пасхой.

