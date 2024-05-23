Нарушение законодательства выявила прокуратура
По требованию прокуратуры Хоринского района управляющая компания в селе Хоринск ограничила доступ посторонних лиц к чердакам многоквартирных домов.
- Было проверено исполнение законодательства в жилищно-коммунальной сфере в деятельности обслуживающей организации многоквартирных домов. Установлено, что в четырех домах населённого пункта не было организовано сезонное обслуживание кровли. Уборка мусора в чердачных помещениях не производилась. Вход в них был открыт, что создавало неблагоприятные условия для проживания граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс руководителю управляющей компании представление. Только после этого в чердачных помещениях провели ремонтные работы и повесили на них замки.
В Бурятии управляющую компанию обязали закрыть открытые чердаки
Общество, Фото:
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