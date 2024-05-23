Фонари там не горят уже год
Жильцы домов на улице Иркутская в селе Иволгинск бродят впотьмах – и всё потому, что там вот уже год не работает уличное освещение. Об этом сельчане поведали в группе «Иволга-инфо.24/7». Люди уже обращались к властям.
- Лампочки вкрутили, но не во все фонари. Горели они недолго – буквально через неделю опять была кромешная тьма, – рассказали иволгинцы и попросили разобраться с проблемой.
На улице Толстихина в селе Калёново – похожая ситуация. Там горят всего три фонаря. В сельской администрации заявили, что специалисты уже обследовали линии освещения.
Власти сформировали заявку на закупку ламп и оплаты монтажа и теперь ждут на это финансирование.
Улица в пригородном селе в Бурятии погрузилась во тьму
Общество, Фото:
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