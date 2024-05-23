23 мая

22 мая

Популярное

Улица в пригородном селе в Бурятии погрузилась во тьму

Улица в пригородном селе в Бурятии погрузилась во тьму
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фонари там не горят уже год

Жильцы домов на улице Иркутская в селе Иволгинск бродят впотьмах – и всё потому, что там вот уже год не работает уличное освещение. Об этом сельчане поведали в группе «Иволга-инфо.24/7». Люди уже обращались к властям.

- Лампочки вкрутили, но не во все фонари. Горели они недолго – буквально через неделю опять была кромешная тьма, – рассказали иволгинцы и попросили разобраться с проблемой.

На улице Толстихина в селе Калёново – похожая ситуация. Там горят всего три фонаря. В сельской администрации заявили, что специалисты уже обследовали линии освещения.

Власти сформировали заявку на закупку ламп  и оплаты монтажа и теперь ждут на это финансирование. 
уличное освещение жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ горожанам объяснили, как убираться в «Чистый четверг»
В Улан-Удэ горожанам объяснили, как убираться в «Чистый четверг»
Общество, 23.05.2024
Об уборке нужно сообщать в администрацию соответствующего района
Октябрьский район Улан-Удэ проведёт свой Сурхарбан
Октябрьский район Улан-Удэ проведёт свой Сурхарбан
Общество, 23.05.2024
Он станет отборочным этапом республиканского праздника
В Бурятии откроют сезон сапбординга
В Бурятии откроют сезон сапбординга
Общество, 23.05.2024
Любители гребного спорта соберутся на озере Тулунжа
Бурятию накроют дожди с грозами
Бурятию накроют дожди с грозами
Общество, 23.05.2024
В некоторых районах при этом пообещали +12 градусов
В Улан-Удэ пройдёт гонка на маунтинбайках
В Улан-Удэ пройдёт гонка на маунтинбайках
Общество, 22.05.2024
Соревнования проведут на Богородском острове
В Бурятии художники рисуют Улан-Удэ
В Бурятии художники рисуют Улан-Удэ
Общество, 22.05.2024
В столице республики стартовал городской пленэр
В парке Улан-Удэ откроют летний оздоровительный сезон
В парке Улан-Удэ откроют летний оздоровительный сезон
Общество, 22.05.2024
Стартует очередной сезон социального проекта «Парк здоровья»
В районе Бурятии потребовали прекратить «беспредел» на дороге
В районе Бурятии потребовали прекратить «беспредел» на дороге
Общество, 22.05.2024
Люди призвали власти привести её в порядок
В Бурятии сельчанина обвинили в уничтожении домашних собак
В Бурятии сельчанина обвинили в уничтожении домашних собак
Общество, 22.05.2024
Местные утверждают, что он подкидывает животным еду с отравой

В центре Улан-Удэ развернётся детский книжный фестиваль
В центре Улан-Удэ развернётся детский книжный фестиваль
Общество, 22.05.2024
В рамках мероприятия состоятся встречи с известными писателями и сценаристами
Реквизиты для первого бурятского фильма-сказки собирали со всей республики
Реквизиты для первого бурятского фильма-сказки собирали со всей республики
Общество, 22.05.2024
А некоторые из них привезли из Москвы и соседней Монголии
В сквере Улан-Удэ организуют праздник
В сквере Улан-Удэ организуют праздник
Общество, 22.05.2024
Он пройдёт в микрорайоне Аэропорт
В Улан-Удэ отметят столетие со дня рождения бурятского поэта
В Улан-Удэ отметят столетие со дня рождения бурятского поэта
Общество, 22.05.2024
В рамках мероприятий состоится творческий вечер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^