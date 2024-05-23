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Бурятию накроют дожди с грозами

Бурятию накроют дожди с грозами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых районах при этом пообещали +12 градусов

В четверг, 23 мая, в Бурятии будет тепло – днём воздух прогреется до +19, +24. Правда, в некоторых районах ожидается всего от +12 до +17 градусов. На юге обещают кратковременные дожди, местами – с грозами, на севере – преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время тоже возможна гроза с кратковременным дождём. Столбик термометра будет колебаться от +21 до +23. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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