Бурятию накроют дожди с грозами

В некоторых районах при этом пообещали +12 градусов



В четверг, 23 мая, в Бурятии будет тепло – днём воздух прогреется до +19, +24. Правда, в некоторых районах ожидается всего от +12 до +17 градусов. На юге обещают кратковременные дожди, местами – с грозами, на севере – преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время тоже возможна гроза с кратковременным дождём. Столбик термометра будет колебаться от +21 до +23. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



