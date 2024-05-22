В Улан-Удэ родители готовятся выложить по 17 тысяч за школьные выпускные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они обойдутся немногим дешевле, чем в Москве и Питере



Представители сервиса по поиску работы SuperJob выяснили у жителей бурятской столицы, сколько они собираются потратить на организацию и проведение выпускных у своих детей-школьников. В среднем в Улан-Удэ такое мероприятие для девятиклассников обойдётся в 11 500 рублей. Для сравнения в Москве и Санкт-Петербурге – в 14 и 13 тысяч соответственно.



На одиннадцатиклассников горожанам приходится потратить ещё больше – примерно 17 000 рублей (в Питере – до 20 000, в российской столице – до 21 000).



Покупка выпускного наряда может стать серьёзным испытанием для семейного бюджета. За костюм для ученика девятого класса придётся выложить 12 000, 11-го – 16 500. Для выпускницы в 9 классе образ обойдётся в 13 000 рублей, а в 11-ом – в 17 500.

