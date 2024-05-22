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Реквизиты для первого бурятского фильма-сказки собирали со всей республики

Реквизиты для первого бурятского фильма-сказки собирали со всей республики
Общество,  Фото:кадр с видео министра культуры РБ
А некоторые из них привезли из Москвы и соседней Монголии

В Бурятии продолжается работа над игровым фильмом «Коралловые бусы» (возрастное ограничение – 0+) по мотивам народных бурятских сказок и легенд. Обо всех её этапах создатели рассказывают в соцсетях. Накануне на официальной странице проекта появилась очередная публикация, посвящённая использовавшимся во время съёмок реквизитам.

Как выяснилось, их собирали со всей Бурятии, а часть привезли из Москвы и даже из Монголии. Как это происходило, кто помогал авторам картины и куда всё потом делось, пообещали написать в следующих постах.

- Цех реквизита уделял огромное внимание каждому предмету. Ассистент режиссёра по реквизиту Екатерина Павлюкова и реквизитор Евгения Попова изучали этнографические книги, ходили по музеям и выставкам, а затем искали, закупали, изготавливали или брали в аренду всё необходимое, – отмечают создатели «Коралловых бус».

Планировалось, что в прокат фильм выйдет в 2024 году. И вот в конце апреля стало известно, что увидеть его в кинотеатрах можно будет этой осенью. Съёмки ленты завершились в июле 2023-го, а уже в октябре начались монтаж и озвучка. Этот уникальный проект выиграл грант Минкульта РФ на 70 миллионов рублей. Режиссёр Татьяна Мирошник впервые побывала в республике в 2020 году, когда трудилась здесь над документалкой «Дети Бурятии» (0+).

Тогда она пообещала вернуться в «таёжную озёрную» с более масштабным проектом и своё слово сдержала. В конце ноября 2022-го Мирошник прилетела Бурятию со своей командой для выбора локаций, кастинга и поиска партнёров.

Из знаменитостей в сказке появятся артисты государственного цирка Бурятии, известная певица, гвардии младший сержант, солистка военного оркестра 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Вооружённых сил РФ Дарима Цырендондопова, заслуженная и народная артистка республики Бадма-Ханда Аюшеева и заслуженная артистка республики, выпускница Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Людмила Тугутова. Актёры, кстати, освоили навыки стрельбы из лука и обучились верховой езде. А ещё занимались с братьями нашими меньшими, которые тоже станут героями «Коралловых бус».



кино фильм

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