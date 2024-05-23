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Октябрьский район Улан-Удэ проведёт свой Сурхарбан

Октябрьский район Улан-Удэ проведёт свой Сурхарбан
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он станет отборочным этапом республиканского праздника

I отборочный этап республиканского спортивно-культурного праздника «Наадан-Сурхарбаан 2024» в Октябрьском районе Улан-Удэ состоится 8 июня. Его проведут с 10:00 на территории регионального центра единоборств «Патриот».

В спортивную программу праздника «Наадан-Сурхарбаан 2024» Октябрьского района Улан-Удэ включены: традиционная бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из традиционного бурятского лука «Сурхарбаан», гиревой спорт, шахматы «Шатар», бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган (Сээр хухалха)» среди зрителей.

Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачёте, награждаются дипломами, кубками и денежными призами. Команды, занявшие 1,2,3 места по всем видам спорта, награждаются кубками и дипломами.

Победители и призёры в личном первенстве по видам спорта награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Победители в абсолютном первенстве по борьбе «Бүхэ барилдаан», по стрельбе из национального лука «Сурхарбаан» награждаются дипломами, специальными или денежными призами. Победитель по разбиванию хребтовой кости «Һээр шаалган (Сээр хухалха)» награждается специальным призом.

Заявки принимаются до 1 июня по электронному адресу: aor@ulan-ude-eg.ru (администрация Октябрьского района) с пометкой «Наадан-Сурхарбаан - 2024», сообщили в администрации.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Сурхарбан Октябрьский район

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