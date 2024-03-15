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Житель Улан-Удэ выиграл годовой запас бууз

Житель Улан-Удэ выиграл годовой запас бууз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Целых 365 штук

В Улан-Удэ определили счастливчика, который получит годовой запас бууз. Победителем акции «Белый месяц удачи», которая прошла среди абонентов «Водоканала» в честь Сагаалгана, стал Евгений Зарбаев. Именно он внёс наибольший авансовый платеж за услуги предприятия, сообщили в муниципальном предприятии.

В акции «Водоканала» приняли участие свыше 300 улан-удэнцев. Для участия нужно было внести авансовый платеж за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, а также не иметь долгов перед предприятием на момент проведения розыгрыша.

- Среди наших потребителей большое количество добросовестных плательщиков, которые зачастую вносят авансовые платежи за услуги, - сказала Алёна Азаревич, заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал». - Благодаря акции все они смогли автоматически поучаствовать в розыгрыше.

Победителя определили методом случайной выборки. Победитель Евгений Зарбаев получит 365 бууз, то есть сможет съедать в течение года по одной в день. Это, по мнению организаторов, и является «годовым запасом».

Водоканал акция розыгрыш

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