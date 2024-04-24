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В районе Бурятии строят детсад на 80 мест

В районе Бурятии строят детсад на 80 мест
Общество,  Фото:Администрация Закаменского района
Завершить стройку планируют уже в этом году

В село Баянгол строят детский сад на 80 мест, сообщили в администрации Закаменского района Бурятии. Его возводят по государственной программе «Развитие образования».

- Подрядчиком ведутся отделочные работы, наружная отделка фасада, сантехнические работы, устройство слаботочных сетей, пожарной сигнализации, внутреннее электроснабжение, установка пожарных резервуаров. Кроме того, идёт поставка и сборка мебели, оборудования, - отметили в МКУ «Управление по развитию инфраструктуры».

Завершение строительства запланировано в июне текущего года.




строительство детские сады

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