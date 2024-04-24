Организовать его хотят в рамках другого масштабного мероприятия
В рамках II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (возрастное ограничение 0+), который пройдёт в Улан-Удэ с 12 по 14 августа, планируется организовать фестиваль восточных единоборств (возрастное ограничение 0+). Об этом сообщают в правительстве Бурятии.
- У нас одна из лучших федераций ушу в стране, у нас сильная федерация карате. Мы хотели бы провести мастер-классы, публичные лекции, обсуждения. На первом международном форуме было заключено соглашение между храмом Шаолиня и федерацией ушу Республики Бурятия о совместной деятельности. Я думаю, что результаты этой совместной работы мы также сможем продемонстрировать, – сказала замруководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».
Первый форум прошёл в Бурятии 17-19 августа 2023 года. Он собрал более 600 представителей различных государственных и научно-образовательных учреждений, религиозных организаций и объединений, в том числе из 13 иностранных государств – Китай, Индия, Непал, Таиланд, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма, Вьетнам, Чехия, Лаос, Бутан, Камбоджа, Республика Беларусь.
В Бурятии планируют провести фестиваль восточных единоборств
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первую операцию выполнили в 2018 году
Они махнули рукой на ребятишек и не хотели исправляться
Их будут ловить на Левобережье
Некоторые владельцы участков не соглашаются
Светлана Нимаева, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать книги, стихи, встречаться со своими читателями
До его появления еравнинцам приходилось ждать автобусы прямо возле кассы
Жителям республики разрешили не платить часть коммуналки за мобилизованных родственников
А часть их них хотят работать учителями
Скоро республику накроют мокрый снег и ветер
Горожан просят не расклеивать объявления
Бурёнки загадили проулок и берег реки
Горожане заявили, что работы там ведутся даже по ночам
Она поможет фермерам и магазинам
Когда началась война, ему пришлось бросить школу и идти работать в колхоз
Последний раз мероприятие прошло очно в 2022 году