В Бурятии планируют провести фестиваль восточных единоборств

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Организовать его хотят в рамках другого масштабного мероприятия



В рамках II Международного буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» (возрастное ограничение 0+), который пройдёт в Улан-Удэ с 12 по 14 августа, планируется организовать фестиваль восточных единоборств (возрастное ограничение 0+). Об этом сообщают в правительстве Бурятии.



- У нас одна из лучших федераций ушу в стране, у нас сильная федерация карате. Мы хотели бы провести мастер-классы, публичные лекции, обсуждения. На первом международном форуме было заключено соглашение между храмом Шаолиня и федерацией ушу Республики Бурятия о совместной деятельности. Я думаю, что результаты этой совместной работы мы также сможем продемонстрировать, – сказала замруководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня».



Первый форум прошёл в Бурятии 17-19 августа 2023 года. Он собрал более 600 представителей различных государственных и научно-образовательных учреждений, религиозных организаций и объединений, в том числе из 13 иностранных государств – Китай, Индия, Непал, Таиланд, Шри-Ланка, Монголия, Мьянма, Вьетнам, Чехия, Лаос, Бутан, Камбоджа, Республика Беларусь.

