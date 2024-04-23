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В Иркутске задержали подростка, разрисовавшего остановку

В Иркутске задержали подростка, разрисовавшего остановку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Родителей намерены привлечь к ответственности

Полицейские Иркутска установили личность горожанина, испортившего остановку общественного транспорта «Жуковского» и расположенный рядом киоск на улице Лермонтова.

О юном хулигане в полицию сообщили местные жители, который разрисовал стены краской из баллончика. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали подростка.

- 14-летний иркутянин в присутствии законных представителей дал признательные показания. Он рассказал, что полтора года назад увлёкся граффити, после чего стал рисовать на фасадах зданий и сооружений города, – пояснили в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к ответственности в рамках статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы дела также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловского округа администрации Иркутска, отметили в пресс-службе мэрии города.

Ранее, 30 марта, установили личность подростка, который наносил граффити на опоры Академического моста. Обнаружить правонарушение удалось благодаря камерам видеонаблюдения. В этот же день подросток и его отец закрасили надписи. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности. Кроме того, сотрудники муниципального предприятия «Служба эксплуатации мостов» провели оценку испорченного имущества. Все затраты по восстановлению эстетического вида мостового сооружения обязаны будет компенсировать законные представители правонарушителя.
Иркутск подростки

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