В Бурятии рыбака спасли от робинзонады

Лодку с ним внезапно унесло течением
Всё произошло накануне в Прибайкальском районе Бурятии. Местного жителя сильным течением унесло на лодке и он оказался на острове Селенги в районе посёлка Татаурово.
На помощь рыбаку выдвинулись трое сотрудников поисково-спасательного отряда № 1 на аэролодке. Мужчина всё это время был на связи.
В итоге на берег его доставили на другом плавсредстве – моторной лодке – силами местных жителей. Рыбак находился в удовлетворительном состоянии, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 22 апреля на озере Гусиное оторвало
льдину с четырьмя рыбаками. Они дрейфовали в 100-200 метрах от берега. Мужчин спасли.
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