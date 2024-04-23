23 апреля

22 апреля

Популярное

В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек

В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Подведены итоги экоакции «Ноль отходов»

В Тункинском нацпарке подлеи итоги экологической акции «Ноль отходов». Всего собрано более 90 кг. крышечек, 282 кг. отработанных батареек, 4,3 кг. блистеров. В акции участвовало семь образовательных учреждений района,

- Национальный парк призывает жителей района принимать активное участие в экологических акциях, а также помнить, что ответственность за чистоту планеты несёт каждый человек, - сообщили в национальном парке «Тункинский».



Праздник отмечается ежегодно 22 апреля. Тема праздника в этом году — «Планета или пластик». Основная задача праздника – привлечь внимание жителей планеты к проблемам окружающей среды, добиться гармоничных отношений между человечеством и природой.

В нацпарке напомнили, что пункт сбора отработанных батареек, блистеров и крышечек находится по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, 69, 130 здание национального парка «Тункинский».

 

национальный парк экологическая акция экология мусор вторичное сырьё

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
Общество, 23.04.2024
Более 60% работ оценены положительно
В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
Общество, 23.04.2024
Подведены итоги экоакции «Ноль отходов»
В Бурятии не выше 13 градусов тепла
В Бурятии не выше 13 градусов тепла
Общество, 23.04.2024
Ожидается ветреная погода
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли ветерану УИС
Сотрудники УФСИН Бурятии помогли ветерану УИС
Общество, 22.04.2024
Они установили замок на ворота 
На субботник вышли почти 13 тысяч улан-удэнцев
На субботник вышли почти 13 тысяч улан-удэнцев
Общество, 22.04.2024
На полигон сдали 562 кубометров мусора
В Бурятии провели ночной рейд на соблюдение комендантского часа
В Бурятии провели ночной рейд на соблюдение комендантского часа
Общество, 22.04.2024
Подростков искали на стадионах, в барах, скверах  
В Бурятии изъятых опекой двух девочек вернули родной бабушке
В Бурятии изъятых опекой двух девочек вернули родной бабушке
Общество, 22.04.2024
«Не передать словами радость бабушки и детей», - отмечает детский омбудсмен республики
В Бурятии выявили более 230 бомжей
В Бурятии выявили более 230 бомжей
Общество, 22.04.2024
В республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Бомж-2024»
Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Лучшие рисунки детей разместят на баннерах в районе Бурятии
Общество, 22.04.2024
В конкурсе рисунков участвовали 84 ребёнка
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
В Иркутской области ЕГЭ будут сдавать более 13 тысяч человек
Общество, 22.04.2024
Будут работать 84 пункта проведения экзаменов
В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
В Октябрьском районе Улан-Удэ торжественно отправили новобранцев
Общество, 22.04.2024
Торжественная отправка состоялась для 18 призывников
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за долги по алиментам
Общество, 22.04.2024
Мужчина не выплачивал деньги на содержание дочери 
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
В Братске ветеран труда отметила 90-летие
Общество, 22.04.2024
Зинаида Алексеевна Попова - первостроитель города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^