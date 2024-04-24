Депутаты горсовета Улан-Удэ приняли отчёт по бюджету за 2023 год

Дефицит составил свыше 1 млрд рублей



24 апреля на сессии Улан-Удэнского горсовета депутаты единогласно утвердили отчёт об исполнении бюджета бурятской столицы за 2023 год. Докладчиком выступила заместитель мэра Улан-Удэ, председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.



В 2023 году фактический объём доходов казны города составил 25 млрд 158 млн рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы – 5 млрд 870 млн (при плане 5 млрд 830 тысяч) и межбюджетные трансферты в объёме 19 млрд 288 млн рублей.



План по доходам выполнен на 99,6%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100,7% и по безвозмездным поступлениям на 99,2%. В 2023 году уточнения городского бюджета проводились три раза.



Расходы бюджета исполнены в сумме 26 млрд 304,6 млн рублей при плане 26 млрд 803,4 млн рублей. Дефицит составил 1 млрд 146 млн рублей. Расходные обязательства в размере 98% от общего объёма расходов реализовывались в рамках муниципальных программ. Исполнение к плановым назначениям составило 98,4%.



В целом бюджет города в 2023 году, как и в предыдущие годы, остался социально-ориентированным, отмечает Базякина.



Расходы социальной сферы за 2023 год составили 11 млрд 366 млн рублей или 44% в структуре всех муниципальных программ. Наибольший удельный вес в размере 9,5 млрд рублей ушли на развитие образования.



На переселение жителей из аварийного жилья и развитие дорожной сети направлено 1 млрд 683 млн. На уборку городских территорий и благоустройство реализовано 720 млн рублей.



На развитие транспортной системы было потрачено 1 млрд 353 млн рублей. В том числе на содержание МУП «Городские маршруты» направлено 686 млн, а содержание МУП «Управление трамвая» обошёлся бюджету в 377 млн рублей.



- Несмотря на то, что у нас не всегда бывает идеальное исполнение бюджета, есть и положительные моменты. Они связаны с увеличением собственных доходов примерно на 10% в 2023 году. Контрольно-счётная палата дала положительное заключение об исполнении бюджета, на общественных слушаниях бюджет также получил положительную резолюцию, - прокомментировал председатель комитета по финансам горсовета Улан-Удэ Дмитрий Путилин.

