23 апреля

22 апреля

Популярное

В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки

В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение утвердили на очередной сессии парламента

Депутаты Народного Хурала на сессии утвердили новую меру социальной поддержки участникам специальной военной операции. Участники СВО, удостоенные звания Героя России, или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации и являющиеся ветеранами боевых действий, смогут получить в собственность бесплатные земельные участки.

Изменения внесли в республиканский закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности».

Кроме того, поправки в этот закон установлена предельная площадь предоставления в собственность земель для сельхозпроизводства, её ограничили 20 гектарами. Ещё одно новшество закона – случаи предоставления земельных участков в собственность бесплатно дополняются земельными участками для ИЖС.

Членам семьи погибших участников СВО, независимо от их количества, предоставляется один земельный участок в общую долевую собственность в равных долях.
спецоперация на Украине Герой России земельные участки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ у отца четверых детей конфисковали автомобиль
В Улан-Удэ у отца четверых детей конфисковали автомобиль
Общество, 23.04.2024
Также ему назначили обязательные работы
В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая
В селе Бурятии из кранов с горячей водой течёт еле тёплая
Общество, 23.04.2024
Коммунальщики признались, что сделать с этим ничего не могут
В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
В Бурятии Героям России и орденоносцам СВО бесплатно предоставят участки
Общество, 23.04.2024
Решение утвердили на очередной сессии парламента
В Бурятии верующие собрали средства на установку львов в дацане
В Бурятии верующие собрали средства на установку львов в дацане
Общество, 23.04.2024
Считается, что скульптуры ритуальных львов очищают территорию
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Общество, 23.04.2024
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
В Бурятии людям приходится добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ
В Бурятии людям приходится добираться до сёл в своём районе через Улан-Удэ
Общество, 23.04.2024
Некоторые при этом тратят на такси по 4-5 тысяч рублей
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселили благодаря прокуратуре
В Улан-Удэ жильцов аварийного дома расселили благодаря прокуратуре
Общество, 23.04.2024
Существовала реальная угроза обрушения крыши на головы жителей
В затопленном селе в Бурятии продолжают откачивать воду
В затопленном селе в Бурятии продолжают откачивать воду
Общество, 23.04.2024
Пострадавшие от неё участки обеззаразят
В Бурятии любительница пьяной езды осталась без «Тойоты Приус»
В Бурятии любительница пьяной езды осталась без «Тойоты Приус»
Общество, 23.04.2024
Пьяная женщина села за руль, несмотря на отсутствие водительских прав
В Бурятии жители отдалённого района ждут несуществующие выплаты
В Бурятии жители отдалённого района ждут несуществующие выплаты
Общество, 23.04.2024
Слухи о 10 тысячах для семей с детьми оказались фейком
В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
В Улан-Удэ осуждённые написали тотальный диктант
Общество, 23.04.2024
Более 60% работ оценены положительно
В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
В нацпарке в Бурятии собрали более 90 кг крышечек
Общество, 23.04.2024
Подведены итоги экоакции «Ноль отходов»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^