Одна полоса движения на Ленина перекрыта
На улице Ленина в Улан-Удэ, на месте крупной коммунальной аварии произошёл инцидент. В образовавшуюся яму частично провалился КамАЗ.
- Произошло это на территории театра кукол «Ульгэр» , где идёт реконструкция, - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.
Грузовик оперативно удалось вытащить.
Восстановительные работы на улице Ленина продолжаются. Спецтехника вскрывает асфальт на проезжей части дороги, ведущей к ТРЦ «Форум». Так что одна полоса движения перекрыта. Также идёт откачка сточных вод.
Коммунальная авария произошла сегодня утром. На улице Ленина прорвало трубу на стальном напорном коллекторе, в результате чего нечистоты хлынули на дорогу.
- Сегодня на улице Ленина, 46 произошла авария на напорном коллекторе диаметром 630 мм. На данный момент уточняется место утечки в колодце. Абоненты переключены на резервную линию по улице Каландаришвили. Все абоненты находятся без отключения водоснабжения и водоотведения, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Антон Княжев.
Устранение аварии взял на контроль мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В центре Улан-Удэ грузовик провалился в яму из-за коммунальной аварии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он находится в реанимации
Они прятались в шкафу
Одна полоса движения на Ленина перекрыта
Он разгорелся по вине местных жителей
Там прорвало канализацию
На месте аварии работают сотрудники полиции
Его задержали по горячим следам
Девушка-водитель совершила ДТП, выезжая с парковки
Они заработали на доверчивых россиянах более 160 миллионов рублей
Их вывезли на полигон и уничтожили
Лодку с ним внезапно унесло течением
Они выдавали мигрантам поддельные документы о сдаче экзаменов
Мужчина возместил ущерб в полном объёме
Причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнём при курении, короткое замыкание и воспламенение горюче-смазочных материалов
Свою вину он признал в полном объёме, в содеянном раскаялся