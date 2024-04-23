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Жительнице Бурятии вручили медаль «100 лет Селенгинскому району»

Жительнице Бурятии вручили медаль «100 лет Селенгинскому району»
Общество,  Фото:vk.com/selenginsky
Сейчас Мария Дамбаевна Балданова живёт в Улан-Удэ

95-летней жительнице Бурятии Марии Дамбаевне Балдановой вручили медаль «100 лет Селенгинскому району».

Мария Дамбаевна родилась 1июля 1928 в местности Хонин Нюг Селенгинского района. Всю жизнь трудилась в колхозе им. XX партсъезда у.Зурган-Дэбэ Селенгинского района. Ветеран труда, ветеран трудового фронта.

Награждена медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» и многими другими юбилейными медалями.

Сейчас живёт с дочерью в Улан-Удэ. Родила и вырастила 4 детей, у неё 6 внуков и 14 правнуков.

- Желаем Марии Дамбаевне здоровья, долголетия и такого же тёплого, любящего семейного окружения, какое есть сейчас! – написали в группе «Селенгинский район» в социальной сети «Вконтакте».

Марию Дамбаевну поздравили депутат Народного хурала от Селенгинского района Саян Бальжиров и депутат Городского Совета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.



долгожитель

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