Территории Улан-Удэ, попавшие под паводки, пройдут санитарную обработку

Территории, попавшие под паводки, пройдут санитарную обработку. Этот вопрос обсуждался сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ. Часть земельных участков СНТ «Академия» и в микрорайоне Мостовой в середине апреля попали под подтопление. Сейчас, когда вода уходит, необходимо провести в целях безопасности санобработку всех участков, сообщили в пресс-службе мэрии.
Однако некоторые владельцы отказываются от такой обработки, об этом доложил мэру на планёрке Дмитрий Федоров, заместитель председателя комитета по ГО и ЧС и общественной безопасности.
Дезинфекцию территорий администрация города Улан-Удэ проводит бесплатно для жителей СНТ «Академия», чьи участки оказались под водой. Но для её проведения необходимо согласие хозяев.
- Мы должны выдать предписание, чтобы они сами тогда провели санитарную обработку. Всё-таки это может быть источником заразы для всех остальных, не только для жителей этого участка. Наша задача - город защитить, - сказал Игорь Шутенков.
Проведение дезинфекции в послепаводковый период необходимо, поскольку при затоплении вода вымывает содержимое выгребных ям, надворных туалетов, систем канализации и т.д. Опасные бактерии и вирусы оседают на полу, стенах, предметах мебели, банях, сараях и могут вызвать опасные инфекционные заболевания.
Также мэр Улан-Удэ поручил администрациям районов совместно с комитетом городского хозяйства обследовать территории, которые были затоплены, и произвести подсыпку низменных участков, насыпей и берега реки Селенга.
13 апреля из-за заторов льда на реке Селенге в Улан-Удэ под подтопление попали приусадебные участки в СНТ «Академия» и в микрорайоне Мостовой. Введён режим функционирования «чрезвычайная ситуация» на этих территориях.