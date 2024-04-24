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Территории Улан-Удэ, попавшие под паводки, пройдут санитарную обработку

Территории Улан-Удэ, попавшие под паводки, пройдут санитарную обработку
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Некоторые владельцы участков не соглашаются

Территории, попавшие под паводки, пройдут санитарную обработку. Этот вопрос обсуждался сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ. Часть земельных участков СНТ «Академия» и в микрорайоне Мостовой в середине апреля попали под подтопление. Сейчас, когда вода уходит, необходимо провести в целях безопасности санобработку всех участков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако некоторые владельцы отказываются от такой обработки, об этом доложил мэру на планёрке Дмитрий Федоров, заместитель председателя комитета по ГО и ЧС и общественной безопасности.

Дезинфекцию территорий администрация города Улан-Удэ проводит бесплатно для жителей СНТ «Академия», чьи участки оказались под водой. Но для её проведения необходимо согласие хозяев.

- Мы должны выдать предписание, чтобы они сами тогда провели санитарную обработку. Всё-таки это может быть источником заразы для всех остальных, не только для жителей этого участка. Наша задача - город защитить, - сказал Игорь Шутенков.

Проведение дезинфекции в послепаводковый период необходимо, поскольку при затоплении вода вымывает содержимое выгребных ям, надворных туалетов, систем канализации и т.д. Опасные бактерии и вирусы оседают на полу, стенах, предметах мебели, банях, сараях и могут вызвать опасные инфекционные заболевания.

Также мэр Улан-Удэ поручил администрациям районов совместно с комитетом городского хозяйства обследовать территории, которые были затоплены, и произвести подсыпку низменных участков, насыпей и берега реки Селенга.

13 апреля из-за заторов льда на реке Селенге в Улан-Удэ под подтопление попали приусадебные участки в СНТ «Академия» и в микрорайоне Мостовой. Введён режим функционирования «чрезвычайная ситуация» на этих территориях.


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