24 апреля

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Пьяный забайкалец насмерть задавил приятеля и покалечил его сына

Пьяный забайкалец насмерть задавил приятеля и покалечил его сына
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
ДТП произошло после совместного пикника

Житель Ононского района Забайкальского края обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 23 июля 2023 года на автодороге Акша - Бырка в Ононском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулём автомобиля Isuzu Elf. Он столкнулся с автомобилем Toyota Sera, который из-за поломки стоял на проезжей части дороги.

В результате на месте погиб водитель автомобиля Toyota 1988 года рождения, а 11-летний мальчик, пассажир этого же автомобиля, получил травмы, которые в соответствии с заключением судебной медицинской экспертизы отнесены к тяжкому вреду здоровью,

В СУ СКР по Забайкальскому краю сообщили, что семейная пара с двумя маленькими детьми на автомашине Toyota Sera поехали отдыхать на берег реки Онон со своим 34-летним приятелем, который приехал на малотоннажном грузовике Isuzu Elf. Во время отдыха мужчины употребляли спиртное. Вечером семья поехала домой. В пути автомобиль заглох. Водитель автомобиля включил огни аварийной сигнализации и стал ждать помощи. Остальные члены семьи находились в машине.

Вскоре 34-летний знакомый семьи, во время следования по той же дороге за рулём грузовика, не увидев сигналы аварийной сигнализации, столкнулся с автомобилем Toyota.


- Следователи СК собрали необходимую доказательственную базу. Проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе автотехническая, выводы которых легли в основу обвинения. В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в следкоме.

По закону ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ДТП Забайкальский край

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