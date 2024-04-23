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В Иркутской области при попытке вытащить провалившуюся под лёд иномарку утопили УАЗ

Происшествия, 
Инцидент произошёл на Братском водохранилище

На Братском водохранилище в Иркутской области провалились под лёд сперва легковушка Honda, а затем при попытке её вытащить – ещё и внедорожник УАЗ.

Это произошло в минувшие выходные недалеко от Братского лесопромышленного комплекса, рассказали очевидцы в группе «Инцидент|Братск».

«При попытке пересечь залив частично ушёл в воду автомобиль «Хонда». Водитель УАЗа, которого попросили помочь эвакуировать затонувшую легковушку, тоже нарушил требования безопасности и выехал на лёд. Отечественный внедорожник пошёл ко дну вслед за иномаркой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без жертв и пострадавших.

автомобили провалы под лед

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