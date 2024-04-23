В Иркутской области при попытке вытащить провалившуюся под лёд иномарку утопили УАЗ

Инцидент произошёл на Братском водохранилище



На Братском водохранилище в Иркутской области провалились под лёд сперва легковушка Honda, а затем при попытке её вытащить – ещё и внедорожник УАЗ.



Это произошло в минувшие выходные недалеко от Братского лесопромышленного комплекса, рассказали очевидцы в группе «Инцидент|Братск».



«При попытке пересечь залив частично ушёл в воду автомобиль «Хонда». Водитель УАЗа, которого попросили помочь эвакуировать затонувшую легковушку, тоже нарушил требования безопасности и выехал на лёд. Отечественный внедорожник пошёл ко дну вслед за иномаркой», - говорится в сообщении.



Отмечается, что обошлось без жертв и пострадавших.



