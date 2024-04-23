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В Бурятии не выше 13 градусов тепла

В Бурятии не выше 13 градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается ветреная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 апреля в республике облачно с прояснением, местами небольшой дождь и мокрый снег. Днём от 8 до 13 градусов тепла, местами чуть холоднее – от двух до семи. Ветер северо-западный 5-10, утром и днём местами порывы до 15-18 м/с.

В Улан-Удэ днём без осадков. Днём не выше 9-11 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы достигнут 13 м/с.




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