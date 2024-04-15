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В Улан-Удэ при таинственных обстоятельствах пропала 30-летняя девушка-таксист

В Улан-Удэ при таинственных обстоятельствах пропала 30-летняя девушка-таксист
Происшествия,  Фото:ориентировка "ЛизаАлерт"
Её исчезновение обрастает загадочными и пугающими подробностями

Всё произошло в столице Бурятии. На днях в официальном telegram-канале и в группе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии разместили ориентировку с приметами 30-летней Сэсэг Буиновой (Дармаевой) из Улан-Удэ. Девушка бесследно исчезла в четверг, 11 апреля. Последний раз её видели около торгового центра в сотых кварталах.

Известно, что улан-удэнка отправилась таксовать на своём автомобиле Mitsubishi Outlander и не вернулась домой. Представители «ЛизаАлерт» обнародовали её приметы – худощавая, рост – 172 сантиметра, тёмно-русые (от природы) волосы, выкрашенные в пепельный, карие глаза. На Сэсэг были чёрная кожаная куртка и чёрная водолазка, а также брюки и ботинки чёрного цвета.

К поискам пропавшей приступили волонтёры. Эта история обрастает загадочными и пугающими подробностями. К примеру, накануне в соцсетях появилась информация, что похожее авто нашли в одном из дворов недалеко от дома, где живёт девушка. Номеров на машине не было, зато внизу на лобовом стекле заметили что-то вроде следов крови.

Ориентировки распространяются в местных группах в Viber. Сообщается, что Сэсэг может находиться в Тарбагатайском районе. Всех, у кого есть какая-либо информация о ней, просят сообщить об этом на номер 112 или напрямую поисковикам. 

В СУ СКР по Бурятии после исчезновения улан-удэнки возбудили уголовное дело. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в самом ведомстве.

- Уголовное дело возбуждено для привлечения больших сил и средств к поискам пропавшей женщины и проведения следственных действий с учётом всей полноты процессуальных полномочий, – отметили в следкоме.
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