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В Иркутске хирурги выполнили девяностую трансплантацию печени

В Иркутске хирурги выполнили девяностую трансплантацию печени
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
Первую операцию выполнили в 2018 году

Девяностую по счету операцию по пересадке печени провели хирурги Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ). За ходом работы наблюдал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов. Он также ознакомился с работой отделения портальной гипертензии и операционного блока №1, на базе которых работает и развивается трансплантационная программа Приангарья.

Первую в регионе пересадку печени выполнили специалисты ИОКБ в конце 2018 года. Помимо пересадки печени, хирурги успешно выполняют трансплантации почек и сердца. За последний год специалисты больницы сделали доступной для жителей Иркутской области родственную трансплантацию печени, запустили программу детской трансплантации, внедряют в работу изъятие почки лапароскопическим методом при родственной пересадке. Приангарье находится на шестом месте по общему количеству трансплантаций в России, сообщили в правительства Иркутской области.

– За этой цифрой стоит большой путь, пройдённый коллективом Иркутской областной клинической больницы. Сегодня наращивание темпов выполнения трансплантаций в регионе ‒ один из этапов командной работы по обеспечению жителей Приангарья этим видом помощи. За годы функционирования трансплантационной программы врачи ИОКБ спасли свыше 400 жителей региона от смертельных неизлечимых заболеваний, – отметил Андрей Модестов.

В отделении портальной гипертензии ИОКБ за последние годы расширен спектр хирургических вмешательств на органах брюшной полости, внедрены новые виды операций при хроническом панкреатите, обширные анатомические резекции печени с протезированием магистральных сосудов. Кроме того, специалисты проводят уникальные операции по лечению морбидного ожирения.

На базе ИОКБ также функционирует центр органного донорства, специалисты которого координируют работу донорских баз в ежедневном формате.

Андрей Модестов подчеркнул, что коллектив ИОКБ и лично главный внештатный трансплантологи минздрава Иркутской области Александр Новожилов выполнили колоссальную работу по организации трансплантологической службы в регионе: выстроили систему отбора доноров и реципиентов, разработали стратегию развития службы. Однако, вместе с тем, Андрей Модестов отметил необходимость улучшения материально-технической базы ИОКБ, увеличения количества трансплантаций сердца и усиления работы главных врачей медучреждений региона по выявлению эффективных доноров.

Напомним, в феврале 2023 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор НМИЦ ТИО, академик РАН, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье подписали региональную стратегию развития трансплантации органов и тканей человека до 2028 года. Утверждение документа позволит повысить доступность, качество и безопасность оказания медпомощи по профилю «Транаплантология», максимально удовлетворив потребность жителей Иркутской области в пересадке органов.

Иркутск пересадка органов

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