В Иркутске хирурги выполнили девяностую трансплантацию печени





Девяностую по счету операцию по пересадке печени провели хирурги Иркутской областной клинической больницы (ИОКБ). За ходом работы наблюдал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов. Он также ознакомился с работой отделения портальной гипертензии и операционного блока №1, на базе которых работает и развивается трансплантационная программа Приангарья.Первую в регионе пересадку печени выполнили специалисты ИОКБ в конце 2018 года. Помимо пересадки печени, хирурги успешно выполняют трансплантации почек и сердца. За последний год специалисты больницы сделали доступной для жителей Иркутской области родственную трансплантацию печени, запустили программу детской трансплантации, внедряют в работу изъятие почки лапароскопическим методом при родственной пересадке. Приангарье находится на шестом месте по общему количеству трансплантаций в России, сообщили в правительства Иркутской области.– За этой цифрой стоит большой путь, пройдённый коллективом Иркутской областной клинической больницы. Сегодня наращивание темпов выполнения трансплантаций в регионе ‒ один из этапов командной работы по обеспечению жителей Приангарья этим видом помощи. За годы функционирования трансплантационной программы врачи ИОКБ спасли свыше 400 жителей региона от смертельных неизлечимых заболеваний, – отметил Андрей Модестов.В отделении портальной гипертензии ИОКБ за последние годы расширен спектр хирургических вмешательств на органах брюшной полости, внедрены новые виды операций при хроническом панкреатите, обширные анатомические резекции печени с протезированием магистральных сосудов. Кроме того, специалисты проводят уникальные операции по лечению морбидного ожирения.На базе ИОКБ также функционирует центр органного донорства, специалисты которого координируют работу донорских баз в ежедневном формате.Андрей Модестов подчеркнул, что коллектив ИОКБ и лично главный внештатный трансплантологи минздрава Иркутской области Александр Новожилов выполнили колоссальную работу по организации трансплантологической службы в регионе: выстроили систему отбора доноров и реципиентов, разработали стратегию развития службы. Однако, вместе с тем, Андрей Модестов отметил необходимость улучшения материально-технической базы ИОКБ, увеличения количества трансплантаций сердца и усиления работы главных врачей медучреждений региона по выявлению эффективных доноров.Напомним, в феврале 2023 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор НМИЦ ТИО, академик РАН, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье подписали региональную стратегию развития трансплантации органов и тканей человека до 2028 года. Утверждение документа позволит повысить доступность, качество и безопасность оказания медпомощи по профилю «Транаплантология», максимально удовлетворив потребность жителей Иркутской области в пересадке органов.