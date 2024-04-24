В Бурятии родные бойцов смогут сэкономить на квартплате

Жителям республики разрешили не платить часть коммуналки за мобилизованных родственников
У родных мобилизованных по всей стране, в том числе – в Бурятии – появился шанс сэкономить на коммуналке. Речь о семьях, живущих в квартирах, где использование счётчиков невозможно.
Соответствующее постановление российского правительства № 460 вступило в силу с 23 апреля. Речь в документе идёт о водо- и газоснабжении (естественно, для регионов, где есть голубое топливо). Согласно действующим нормам, если дома нет индивидуального прибора учёта, плату за ту же воду берут по установленным нормативам – исходя из числа жильцов.
Ранее учитывали и мобилизованных, хотя очевидно, что ни водой, ни газом они, будучи на СВО, не пользуются. Эту несправедливость решили исправить в кабмине, пишет «Парламентская газета».
Как пояснили в Госстройжилнадзоре Бурятии, для освобождения от начислений за воду для бойцов нужно представить в ресурсоснабжающую компанию документ из военкомата, подтверждающий мобилизацию.
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