Здесь планируют реализовать проект «Арт-терапия для детей»
В детских медучреждениях подшефного города Кировск Луганской Народной Республики иркутские художники планируют реализовать проект «Арт-терапия для детей «Маленькими шагами к здоровью 2.0». Рисунки на стены нанесут в тематике озера Байкал.
- С помощью рисунков на стенах художники сделают коридоры и места ожидания более дружественными и приятными, что позволит улучшить эмоциональный фон посетителей медучреждения. Такая практика уже успешно применялась в детских медицинских учреждениях региона. Маленькие пациенты и их родители отзываются положительно, – подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов.
Накануне Кировск посетила дублёр министра здравоохранения молодёжного правительства Иркутской области Румина Семенова.
Кировск (ЛНР) и Иркутская область заключили соглашение о сотрудничестве в августе 2022 года. Из Приангарья в медучреждения города регулярно выезжают работать врачи и медицинские сёстры, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Художники Иркутска украсят детские больницы в Кировске рисунками Байкала
Общество, Фото:
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