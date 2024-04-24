Художники Иркутска украсят детские больницы в Кировске рисунками Байкала

Общество, Фото: правительство Иркутской области

Здесь планируют реализовать проект «Арт-терапия для детей»



В детских медучреждениях подшефного города Кировск Луганской Народной Республики иркутские художники планируют реализовать проект «Арт-терапия для детей «Маленькими шагами к здоровью 2.0». Рисунки на стены нанесут в тематике озера Байкал.



- С помощью рисунков на стенах художники сделают коридоры и места ожидания более дружественными и приятными, что позволит улучшить эмоциональный фон посетителей медучреждения. Такая практика уже успешно применялась в детских медицинских учреждениях региона. Маленькие пациенты и их родители отзываются положительно, – подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов.



Накануне Кировск посетила дублёр министра здравоохранения молодёжного правительства Иркутской области Румина Семенова.



Кировск (ЛНР) и Иркутская область заключили соглашение о сотрудничестве в августе 2022 года. Из Приангарья в медучреждения города регулярно выезжают работать врачи и медицинские сёстры, сообщили в пресс-службе правительства региона.

