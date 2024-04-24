24 апреля

23 апреля

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Художники Иркутска украсят детские больницы в Кировске рисунками Байкала

Художники Иркутска украсят детские больницы в Кировске рисунками Байкала
Общество,  Фото:правительство Иркутской области
Здесь планируют реализовать проект «Арт-терапия для детей»

В детских медучреждениях подшефного города Кировск Луганской Народной Республики иркутские художники планируют реализовать проект «Арт-терапия для детей «Маленькими шагами к здоровью 2.0». Рисунки на стены нанесут в тематике озера Байкал.

- С помощью рисунков на стенах художники сделают коридоры и места ожидания более дружественными и приятными, что позволит улучшить эмоциональный фон посетителей медучреждения. Такая практика уже успешно применялась в детских медицинских учреждениях региона. Маленькие пациенты и их родители отзываются положительно, – подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов.

Накануне Кировск посетила дублёр министра здравоохранения молодёжного правительства Иркутской области Румина Семенова.

Кировск (ЛНР) и Иркутская область заключили соглашение о сотрудничестве в августе 2022 года. Из Приангарья в медучреждения города регулярно выезжают работать врачи и медицинские сёстры, сообщили в пресс-службе правительства региона. 
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