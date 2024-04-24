











В Железнодорожном районе Улан-Удэ вывозят бесхозные гаражи. В течение трёх дней на штрафную площадку планируют увезти около 10 металлических гаражей.- Если же объявятся собственники, то «домики для машин» останутся на своём прежнем месте. Вблизи ул. Антонова имеется большое скопление гаражей, которые их собственники явно забросили и не пользуются ими, - отметили в администрации Железнодорожного района.Инвентаризация гаражей проводится еженедельно сотрудниками администрации района. Владельцы гаражей обязаны оплатить в городской бюджет стоимость права пользования земельным участком под металлической конструкцией.- Стоимость права составляет всего 31 рубль за весь участок, но за несколько лет образовывается немалая сумма и ответственные владельцы спешат оплатить её в районной администрации, - отметил главный специалист управления развития территории и жизнеобеспечения Администрации района Павел Шустов.