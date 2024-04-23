Первыми окольцевали синехвосток
Станция кольцевания птиц «Байкальская» снова начала свою работу, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Уже тринадцатый сезон подряд в апреле на станцию кольцевания приезжают работники заповедника и волонтёры, чистят снег, носят воду из Байкала, устанавливают паутинные сети и с нетерпением ждут первых птиц. В этом году двумя первыми отловленными птицами стали синехвостки - перелётные птицы, которые являются символом станции и самым массовым гнездящимся перелётным видом птиц Байкальского заповедника.
- В этом году в апреле снега немного меньше, чем в прошлом, поэтому первая часть паутинных сетей была установлена довольно быстро. В них за первые два дня работы уже попались не только синехвостки, но и пеночки-теньковки, зяблики, большая синица, сибирская завирушка, овсянка-ремез. Кольцеватели радуются каждой первой птице как лучшему другу, ведь часть из них пережила суровую сибирскую зиму, а часть проделала большой путь длиной в пару тысяч километров, чтобы вернуться домой, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».
На апрель на станции кольцевания собралась совсем небольшая команда, а работы на открытии всегда много, поэтому орнитологи особенно благодарны волонтёрам, которые приезжают в начале сезона. С середины апреля начинается массовый пролёт птиц, поэтому всегда ценятся люди с опытом, умеющие определять различные виды птиц по внешнему виду и голосам.
В Бурятии станция кольцевания «Байкальская» начала свою работу
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