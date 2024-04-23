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Выбрали логотип и талисман для первенства России по стрельбе из лука в Агинском

Выбрали логотип и талисман для первенства России по стрельбе из лука в Агинском
Общество,  Фото:Пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
На конкурс представили свои работы 14 мастеров

Завершился конкурс на лучший дизайн-проект логотипа и талисмана первенства России по стрельбе из лука, который пройдёт в июне в посёлке Агинское. На конкурс представили свои работы 14 мастеров из Читы, посёлка Горного и Агинского округа, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Конкурсная комиссия определила лучшие работы, которые отразили яркость и уникальную особенность события, и в то же время лаконичность изображения. Победителем в конкурсе логотипов стал проект «Сапсан», автора Номин Базаргуруева из посёлка Агинского.

- Вдохновением для логотипа стала самая быстрая и меткая степная птица Сапсан. Она словно стрела молниеносно поражает свою цель. А силуэт Сапсана, раскинувшего свои крылья напоминает лук со стрелой. Национального колорита добавили белые облака на синем фоне, символизирующее вечное небо над степью, - сказала на презентации автор работы Номин Базаргуруева.



Проект «Морин» Руслана Матвеева из города Читы стал победителем в конкурсе талисманов первенства.

- Кони – священные животные в культуре бурят. Молодой жеребец Морин является символом свободного духа, уважения к традициям народа и к окружающему миру. Талисман Морин принесёт удачу всем, кто верит в свой успех, - сказал Руслан Матвеев.

Логотип и талисман станут символами предстоящего первенства и будут использоваться в сувенирной продукции, одежде, фасадах зданий, баннерах, визитках, веб-сайтах и других мероприятиях в рамках соревнований.

Первенство России по стрельбе из лука пройдёт в посёлке Агинское с 25 по 30 июня.

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