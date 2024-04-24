В Бурятии открыли мемориальные доски ветеранов органов внутренних дел













19 апреля в селе Кабанск Кабанского района Бурятии открыли мемориальные доски памяти ветеранов органов внутренних дел. Юрий Каширихин и Виктор Димов погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.В митинге участвовали заместитель министра внутренних дел Бурятии Евгений Давыдов, военный комиссар района Владимир Шемякин, представители ветеранской организации ОВД, сослуживцы, молодые коллеги и родственники ветеранов.Капитан полиции Виктор Димов прослужил в органах внутренних дел в должности участкового уполномоченного полиции 12 лет. Погиб при исполнении воинского долга 24 октября 2022 года.Юрий Каширихин ушёл на заслуженный отдых в звании капитана милиции в отставке, отслужив 23 года. В июне 2023 года заключил контракт на прохождение военной службы. Погиб 26 декабря 2023 года в боях в Донецкой Народной Республике.- Вечная слава и вечная память нашим героям-защитникам Родины! – написал в своём Telegram-канале глaва района Алексей Сокольников.